Vòng 7 V-League 2026/27 ngày 7 và 8-11: Tích điểm trước FIFA Days

Hoàng Anh Gia Lai (áo sáng) rất khát điểm trong bối cảnh đứng áp chót bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội FC (7-11): Chủ nhà không thắng thì chìm

Trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL (3 điểm, hạng 13) vs. Hà Nội FC (9đ, hạng 9) đặt ra thử thách cực lớn cho đội bóng phố Núi khi vừa trải qua cú sốc để thua cay đắng bởi quả phạt đền ở những phút bù giờ trước Bắc Ninh FC. Với vỏn vẹn 3 điểm và vị trí áp chót, áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Lê Quang Trãi là không nhỏ. Ở phía đối diện, Hà Nội FC vừa thắp lại hy vọng đua vô địch bằng chiến thắng ngược dòng cảm xúc 2-1 trước Ninh Bình FC. Dù được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự cũng như tâm lý hưng phấn, nhưng chuyến làm khách tại Pleiku chưa bao giờ dễ dàng. Sự quyết tâm cùng lợi thế sân nhà có thể giúp HAGL gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng Thủ đô với mục tiêu không để bị chìm sâu ở đáy bảng.

Ninh Bình FC vs Bắc Ninh FC (7-11): Thử thách cho tân binh

Sau khởi đầu ấn tượng, Ninh Bình FC (10đ, hạng 6) đang chựng lại với hai thất bại liên tiếp trước Công an TPHCM và Hà Nội FC, đặc biệt là trận thua ngược dù đã có bàn mở tỷ số tại Hàng Đẫy. Trở về sân nhà, mục tiêu của đội bóng Cố đô Hoa Lư không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn để duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh huy chương. Tuy nhiên, tân binh Bắc Ninh FC (8đ, hạng 10) đang cho thấy sự lỳ lợm và khả năng chắt chiu cơ hội cực tốt. Dù vậy, việc thiếu vắng Mai Xuân Quyết vì thẻ đỏ sẽ làm giảm sút đáng kể sức mạnh hàng công của đội khách. Với lực lượng đầy đủ hơn cùng điểm tựa sân nhà, Ninh Bình FC được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, nhưng sẽ phải thi đấu vô cùng cẩn trọng.

Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An (7-11): Khách có còn bất bại?

Chảo lửa Lạch Tray sẽ chứng kiến một trong những màn so tài hấp dẫn nhất vòng đấu khi Hải Phòng FC (9đ, hạng 7) tiếp đón hiện tượng SLNA (12đ, hạng 2). Đội bóng đất Cảng vừa giải tỏa áp lực bằng chiến thắng trước tân binh TP Đồng Nai, và một kết quả thắng lợi nữa sẽ giúp họ san bằng điểm số trực tiếp với chính đối thủ. Trong khi đó, SLNA vẫn đang duy trì mạch bất bại ấn tượng (3 thắng, 3 hòa), tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Bản lĩnh của đại diện xứ Nghệ được thể hiện rõ nét qua trận hòa quả cảm 1-1 trước nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội ngay trên sân Vinh dù phải chơi thiếu người cuối trận. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài của cả hai phía hứa hẹn biến đây thành một trận cầu "kẻ tám lạng, người nửa cân" đầy quyết liệt.

Công an Hà Nội vs Công an TPHCM (7-11): Derby ngành

Trận "derby Ngành" tâm điểm của vòng 7 mang tính chất bản lề cho cuộc đua vô địch. Công an Hà Nội (11đ, hạng 3) đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại V-League (thua Hà Nội và hòa Thanh Hóa, SLNA), khiến họ rất khát khao 3 điểm để không bị đội đầu bảng T. Nam Định bỏ xa. Phía bên kia chiến tuyến, Công an TPHCM (10đ, hạng 5) vừa bị cắt đứt mạch thắng sau trận thua sát nút 0-1 trước SHB Đà Nẵng. Dù vậy, những màn trình diễn tích cực từ đầu mùa cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức gây bất ngờ. Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, song sự thực lực và lỳ lợm của đại diện phía Nam sẽ khiến cuộc chiến vùng đỉnh bảng thêm phần khó lường.

Thể Công Viettel vs Đông Á Thanh Hóa (8-11): Trong cái bóng của Popov

Trận đấu muộn nhất vòng đấu khép lại trong bối cảnh Thể Công Viettel (4đ, hạng 12) đối mặt với vô vàn khó khăn với chuỗi 5 trận không thắng tại V-League, vừa thua đậm FC Seoul tại đấu trường châu lục và chuẩn bị có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Áp lực tìm kiếm một khởi đầu mới và chấm dứt chuỗi trận thất vọng là nhiệm vụ tối thượng cho đội bóng áo lính. Đ. Thanh Hóa (8đ, hạng 11) cũng "vắng" HLV Mai Xuân Hợp vì không đủ điều kiện bằng cấp, nhưng dự báo sẽ tiếp tục thi đấu kiên cường. Đáng chú ý, đây cũng là 2 đội bóng từng mang đậm dấu ấn của HLV Popov sẽ đối đầu nhau. Sự tự tin cùng lối chơi gắn kết dưới thời ban huấn luyện giúp đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có cơ hội giành điểm rời Hàng Đẫy, nhất là khi Thể Công Viettel chưa tìm lại được sự ổn định vốn có.

Kết quả các trận đấu ngày 6-11: TP Đồng Nai vs SHB Đà Nẵng: (1-0); H. Hà Tĩnh vs T. Nam Định: (1-2) .