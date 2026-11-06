Vòng 7 V.League 2026/27: Hiện tượng Hà Tĩnh thách thức đội đầu bảng Nam Định

Sau 6 vòng đấu, Hà Tĩnh đang có 11 điểm và tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Kể từ thất bại trước CAHN ở vòng mở màn, đội bóng núi Hồng đã trải qua 5 trận liên tiếp không thua, trong đó có 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Phan Như Thuật chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa 1-1 trên sân khách.

Điểm đáng chú ý trong lối chơi của Hà Tĩnh là khả năng tổ chức đội hình và sự gắn kết giữa các tuyến. Dù không sở hữu quá nhiều ngôi sao, đội bóng miền Trung vẫn duy trì được tính kỷ luật trong phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái.

Trên hàng công, Daniel Passira cùng Atshimene là những nhân tố quan trọng của Hà Tĩnh trong việc tạo sức ép lên khung thành đối phương. Trong khi đó, Luiz Antonio mang đến sự chắc chắn và khả năng điều tiết ở khu vực giữa sân.

Hà Tĩnh và Nam Định từng chia điểm ở lượt đi mùa giải 2025/26. Ảnh: VPF

Ở phía đối diện, Nam Định đang có phong độ khởi sắc sau giai đoạn hai vòng đấu đầu mùa chưa thực sự ổn định. Đội bóng thành Nam hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn chính Hà Tĩnh 2 điểm.

Đáng chú ý, chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 6 đã giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vươn lên vị trí số 1. Trước đó, Nam Định cũng lần lượt giành chiến thắng trước Thanh Hóa và TP. Đồng Nai, qua đó nối dài chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Sức mạnh của Nam Định nằm ở khả năng triển khai tấn công đa dạng và chiều sâu đội hình. Những cầu thủ như Caio Cesar, Romulo, Lâm Ti Phông, Trần Ngọc Sơn và Trần Mạnh Quỳnh đều có thể tạo ra sự khác biệt. Đặc biệt, hàng công đội bóng thành Nam đã ghi tới 9 bàn thắng trong 3 trận gần nhất, cho thấy hiệu quả trong khâu tổ chức tấn công.

Về tình hình lực lượng, Hà Tĩnh được ghi nhận có đầy đủ nhân sự trước cuộc tiếp đón Nam Định. Trong khi đó, bên phía Nam Định chỉ thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, ngoài ra BHL đội khách cũng đang xem xét về tình trạng thể lực của Phạm Tuấn Hải khi cầu thủ này đang có dấu hiệu quá tải vì phải liên tục thi đấu 90 phút trên hàng công kể từ khi Xuân Son vắng mặt.

Xét về lịch sử đối đầu, Nam Định đang chiếm ưu thế khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần chạm trán Hà Tĩnh gần nhất.

Với khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, một chiến thắng sẽ giúp Nam Định xây chắc ngôi đầu. Trong khi đó, nếu chủ nhà Hà Tĩnh giành trọn ba điểm, họ có thể soán ngôi của chính Nam Định và tiếp tục tạo nên bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Đội hình dự kiến

Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng, Vương Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Huỳnh Tiến Đạt, Bùi Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel Passira.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tyler Crawford, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn, A Mít, Ti Phông, Tuấn Hải, Caio Cesar, Romulo.

Lịch thi đấu vòng 7 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ gần đây của Hà Tĩnh

Phong độ gần đây của Nam Định

Thành tích đối đầu giữa hai đội