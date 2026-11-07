Vòng 7 V.League 2026/27: Alan lập cú đúp giúp CAHN đánh bại Công an TP.HCM

Trận derby ngành Công an trên sân Hàng Đẫy diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. CAHN chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, trong khi Công an TP.HCM cũng sẵn sàng đáp trả bằng những tình huống lên bóng nhanh.

CAHN đánh bại Công an TP.HCM trong trận derby ngành Công an đầy cảm xúc. Ảnh: CAHN

Phút 40, CAHN đưa được bóng vào lưới đối phương sau tình huống Alan đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc, Mauk băng vào đá bồi thành công. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Đình Bắc phạm lỗi với Quang Kiệt trước đó. Hai đội khép lại hiệp một mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cởi mở hơn. Phút 56, Jason Cummings có pha bứt tốc và dứt điểm sau khi vượt qua sự truy cản của Văn Hậu, buộc thủ môn Nguyễn Filip phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, CAHN đã có bàn mở tỷ số. Phút 59, từ đường tạt bóng của Quang Vinh Pendant, Brayan Perea xử lý và chuyền bóng để Alan tung cú sút quyết đoán, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Công an TP.HCM không mất nhiều thời gian để tìm bàn gỡ. Phút 70, Nguyễn Filip phạm lỗi với ngoại binh Yamga trong vòng cấm, khiến CAHN phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Minh Hoàng thực hiện thành công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đội khách tiếp tục tạo ra sức ép và có cơ hội vượt lên ở phút 79. Từ đường tạt bóng của Quốc Cường, Cummings đánh đầu ngược nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành CAHN. Bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, Công an TP.HCM phải trả giá chỉ 2 phút sau đó.

Phút 81, Mauk băng xuống bên cánh trái rồi thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm. Alan chọn vị trí và đánh đầu chính xác, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho CAHN.

Với cú đúp của Alan, CAHN giành trọn 3 điểm trong trận derby lực lượng Công an tại vòng 7 V.League 2026/27. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp đại diện thủ đô trở lại trong cuộc đua vô địch với 14 điểm sau 7 trận đấu, tạm kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm.

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Stefan Mauk, Thành Long, Văn Đô, Pendant Quang Vinh, Brayan Perea, Alan, Đình Bắc, Leo Artur.

Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Quang Kiệt, Juanjo Narvaez, Minh Trọng, Quốc Cường, Leo Gomes, Kevin Yamga, Williams Minh Hoàng, Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức.

Bất ngờ tại Phố núi Pleiku, Ninh Bình thắng kịch tính Bắc Ninh

Ở các trận đấu khác diễn ra trong ngày thi đấu 7/11, các đội bóng bị đánh giá thấp hơn bao gồm chủ nhà HAGL và Hải Phòng đều đã tạo ra những kết quả bất ngờ khi đối đầu những đối thủ mạnh hơn trên sân nhà.

Tại sân Pleiku, HAGL bất ngờ quật ngã ứng viên cho vị trí trong nhóm dẫn đầu - Hà Nội FC với tỉ số 2-1 bằng các bàn thắng được ghi do công của tài năng trẻ Nguyễn Minh Tâm và ngoại binh Luann. Xen giữa là bàn gỡ của tiền vệ Văn Quyết bên phía đội bóng Thủ đô.

Ở hai trận đấu diễn ra cùng vào lúc 18h00, Hải Phòng đã xuất sắc cầm hòa SLNA với tỉ số 2-2. Hữu Sơn và Makaric là những người lập công cho đội bóng đất Cảng trong khi Luizao bên phía đội khách lập cú đúp.

Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà Ninh Bình và tân binh Bắc Ninh đã có màn rượt đuổi tỉ số gay cấn trong hiệp 1 khi Ninh Bình dẫn trước 2-1 và giữ nguyên tỉ số sau 90 phút.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 7 V.League 2026/27

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