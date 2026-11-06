Vòng 7 V-League 2026-2027: Thép Xanh Nam Định thắng trong thế thiếu người

Tối 6-11, trên sân Hà Tĩnh, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thép Xanh Nam Định thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2026-2027. Đội bóng thành Nam kiểm soát bóng tốt sau tiếng còi khai cuộc và có bàn mở tỷ số ở phút 31 nhờ công của Caio Cesar.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định mừng bàn thắng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 55 khi hậu vệ Hồng Duy của Thép Xanh Nam Định nhận thẻ đỏ trực tiếp khi vào bóng quyết liệt với cầu thủ đội bạn. Tận dụng lợi thế hơn người, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia tăng sức ép nhưng phải chờ đến phút 83 mới có thể gỡ hòa 1-1 nhờ công của Luiz Antonio.

Dù chơi thiếu người, Thép Xanh Nam Định đẩy cao tấn công trong những phút cuối và nỗ lực được đền đáp ở phút 90+4, khi Văn Vĩ lập công ấn định chiến thắng 2-1.

Giành 3 điểm kịch tính, Thép Xanh Nam Định củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 16 điểm.

Trên sân vận động Bình Phước, câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai tiếp đón SHB Đà Nẵng trong bối cảnh chưa có được thắng lợi nào kể từ đầu giải.

Niềm vui của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai khi có thắng lợi đầu tiên ở V-League 2026-2027. Ảnh: Câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình. Phút 39, Công Phượng bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định. Trên chấm 11m, Vulic thực hiện thành công, ghi bàn duy nhất giúp câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai có được thắng lợi đầu tiên ở V-League 2026-2027.

Với kết quả trên, câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai vươn lên xếp thứ 13 với 4 điểm, đẩy câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xuống vị trí chót bảng với 3 điểm.