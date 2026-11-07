Vòng 7 V.League 2026-2027: Nối dài mạch thắng, CLB Thép Xanh Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau 6 vòng đấu, CLB Thép Xanh Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn đội bóng xếp thứ 2 là Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước CLB Thể Công - Viettel ở vòng đấu trước giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt thêm tự tin trong cuộc đua vô địch.

Đối thủ của Thép Xanh Nam Định ở vòng này là CLB Hà Tĩnh - đội bóng hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Trận hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa ở vòng 5 giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật tiếp tục bám sát nhóm đầu. Nếu giành chiến thắng trên sân nhà, Hà Tĩnh sẽ vượt qua chính Thép Xanh Nam Định để chiếm ngôi đầu bảng.

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm, đội khách Thép Xanh Nam Định được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, CLB Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà và lối chơi phòng ngự khó chịu. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ căng thẳng khi cả hai đội đều hướng tới một chiến thắng.

Bước vào trận đấu, CLB Thép Xanh Nam Định nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn và sớm tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút thứ 10, Mạnh Quỳnh nhả bóng để Hoàng Anh băng lên tung cú sút xa đầy uy lực, nhưng bóng đi sát xà ngang khung thành Hà Tĩnh. Những tình huống tấn công của đội khách Thép Xanh Nam Định gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và khả năng chuyển trạng thái nhanh của đội chủ nhà.

Hà Tĩnh cũng có những pha đáp trả đáng chú ý. Phút 24, sau khi các cầu thủ Thép Xanh Nam Định để mất bóng ở giữa sân, Luiz Antonio quan sát thấy thủ môn Nguyên Mạnh dâng cao và quyết định dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Caio Cesar.

Bước ngoặt của hiệp đấu đến ở phút 31. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Eboa Eboa chọn vị trí chính xác rồi bật cao đánh đầu chuyền bóng ngược vào trong để Caio Cesar băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho Thép Xanh Nam Định.

Bàn thắng giúp đội khách giải tỏa áp lực sau quãng thời gian gặp bế tắc trước hàng phòng ngự Hà Tĩnh. Những phút sau đó, Thép Xanh Nam Định tiếp tục duy trì thế trận và tạo được lợi thế dẫn bàn trước khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngay đầu hiệp 2, Văn Lương có cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà Hà Tĩnh, nhưng cú dứt điểm không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 53, khi hậu vệ Hồng Duy phạm lỗi với Văn Huy bên phía đội chủ nhà. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định, hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ Thép Xanh Nam Định. Đội khách phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Có lợi thế hơn người, CLB Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình, giành quyền kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân của Thép Xanh Nam Định. Đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Nguyên Mạnh, nhưng thủ môn đội khách thi đấu xuất sắc, trong khi các chân sút Hà Tĩnh lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Phải đến phút 83, đội chủ nhà Hà Tĩnh mới tìm được bàn gỡ hòa. Nhận đường chuyền của Văn Hiệp, Luiz Antonio tung cú sút xa hiểm hóc, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, CLB Thép Xanh Nam Định bất ngờ tung đòn quyết định ở phút 90+4. Từ đường chuyền của Caio Cesar, Văn Vĩ bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Giành trọn 3 điểm dù phải chơi thiếu người trong gần suốt hiệp 2, CLB Thép Xanh Nam Định tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó, thất bại này chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của CLB Hà Tĩnh tại V.League 2026-2027.