Vòng 7 V.League 2026-2027: Ninh Bình FC tìm lại chiến thắng trên sân nhà

Đội hình ra sân của Ninh Bình FC.

Ninh Bình FC bước vào trận đấu với 11 điểm sau 6 trận; đội bóng vừa trải qua chuỗi ba vòng liên tiếp không thắng. Vì vậy, trận gặp tân binh Bắc Ninh, đội chủ sân quyết tâm giành trọn 3 điểm để vực dậy tinh thần toàn đội. Trong khi đó, đối thủ xứ Kinh Bắc đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp (gồm 1 chiến thắng và 2 trận hòa).

Ở trận đấu này, các cầu thủ FC Ninh Bình kiểm soát bóng khá tốt.

Vào trận, Ninh Bình FC chơi tấn công, duy trì sức ép lớn lên sân đối phương. Phút thứ 2, từ quả phạt góc bên cánh, tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức tung ra cú đá cực kỳ hiểm hóc khiến bóng cuộn thẳng vào khung thành, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Màn ăn mừng của trung vệ Lucas Turci của Ninh Bình FC sau khi sút phạt thành bàn.

Phút thứ 30, Ninh Bình FC được hưởng quả phạt trực tiếp, trung vệ Lucas Turci tung cú dứt điểm bóng bay thẳng qua hàng rào vào lưới Bắc Ninh trong sự bất lực của thủ thành đối phương.

Mở tỷ số trước, các cầu thủ Ninh Bình FC hưng phấn đá như lên đồng, duy trì sức ép lớn về phía phần sân Bắc Ninh FC. Tuy nhiên, đội bóng tân binh cũng chứng tỏ họ không yếu thế. Phút thứ 41, cầu thủ Văn Đại của Bắc Ninh FC có pha đi bóng khéo léo loại bỏ hai cầu thủ Ninh Bình FC ngay trong vòng cấm chủ nhà, tạt bóng chìm để Brenner dứt điểm cận thành tung lưới Đặng Văn Lâm, đưa tỷ số về thế cân bằng 1-1.

Pha đánh đầu tầm thấp của Lê Phát nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình FC.

Chỉ hai phút sau, Ninh Bình FC lập tức đáp trả, cầu thủ Tiến Anh chọc khe vào vòng cấm, hậu vệ Bắc Ninh phá bóng ra. Từ cánh phải, Quốc Việt treo bóng vào để Lê Phát đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình FC.

Hai đội chơi “ăn miếng trả miếng”, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Ninh Bình FC.

Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Bắc Ninh đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Ninh Bình FC vẫn tiếp tục kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ. Dù vậy, hàng phòng ngự Bắc Ninh FC lùi sâu và chơi khá chắc chắn khiến Ninh Bình FC chưa thể nới rộng tỷ số. Lần lượt các chân sút của đội chủ sân là Lucao, Hoàng Đức, Ngọc Mỹ tìm cách cải thiện tình thế bằng những cú sút hiểm hóc nhưng chưa có thêm bàn thắng được ghi. Cục diện này duy trì cho đến phút cuối trận đấu.

5 phút bù giờ cuối cùng, dù rất nỗ lực Bắc Ninh FC vẫn không thể đảo ngược tình thế.

Khán giả đến sân cổ vũ trận đấu.

Chung cuộc, Ninh Bình FC thắng Bắc Ninh FC với tỉ số 2-1. Với trận thắng này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, còn khán giả Ninh Bình có một ngày vui khôn tả khi đội bóng giải được cơn khát chiến thắng.