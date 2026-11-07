Vòng 7 V.League 2026-2027: CLB Sông Lam Nghệ An tiếp tục bất bại, Hà Nội FC thua sốc

Đội bóng xứ Nghệ (áo vàng) tiếp tục bất bại, giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Ảnh: CLB SLNA

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng FC và Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray. Dù hai lần bị dẫn trước, đội bóng xứ Nghệ vẫn thể hiện bản lĩnh khi giành lại 1 điểm với trận hòa 2-2, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số ở phút 13. Tiền đạo Makaric tận dụng ưu thế không chiến, đánh đầu chính xác, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của chân sút này tại V.League mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An nhanh chóng đáp trả. Cuối hiệp một, Luiz Guilherme tận dụng tình huống thủ môn Nguyễn Văn Toản không thể bắt dính bóng để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 57. Tiền vệ Việt kiều Pháp Trần Đức Vinh có pha xử lý khéo léo trước khi kiến tạo để Luiz Guilherme hoàn tất cú đúp. Dù vậy, Hải Phòng chỉ mất khoảng 10 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 67, Nguyễn Hữu Sơn dứt điểm chân trái hiểm hóc, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Kịch tính tiếp tục diễn ra khi Hải Phòng phải chơi thiếu người từ phút 73 sau khi Lê Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An không thể tận dụng lợi thế quân số để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Hai đội chấp nhận chia điểm sau 90 phút thi đấu.

Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An có 13 điểm sau 7 vòng đấu, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại ở mùa giải năm nay. Thành tích đáng chú ý của đội bóng xứ Nghệ đến từ sự kết hợp giữa sức trẻ, tính tổ chức và tinh thần thi đấu tập thể. Việc mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trưởng thành từ đào tạo trẻ cũng đang mang lại những tín hiệu tích cực cho đội bóng.

Trong khi đó, Hải Phòng FC có 10 điểm, tạm đứng thứ 7. Dù chưa thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà, đội bóng đất Cảng vẫn cho thấy sức tấn công đáng chú ý.

Ở trận đấu giữa hai đội bóng ngành Công an, Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Công an thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua cải thiện thứ hạng.

Một bất ngờ khác diễn ra tại cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Đội bóng phố Núi tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-1, khiến Hà Nội FC chịu “trắng tay” trong chuyến làm khách. Cùng với đó, Ninh Bình FC cũng vượt qua Bắc Ninh FC với tỷ số 2-1, khép lại ngày thi đấu với thêm một kết quả có cách biệt sít sao.

Như vậy, ngày thi đấu thứ hai của vòng 7 chứng kiến những diễn biến khó lường, khi các đội bóng được đánh giá cao không phải lúc nào cũng giành được kết quả như mong đợi. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên cạnh tranh ở nhóm đầu bằng chuỗi trận bất bại, trong khi cuộc đua trên bảng xếp hạng hứa hẹn còn nhiều biến động ở những vòng đấu tiếp theo.