Vòng 7 LPBank V-League 2026/27: Những trận đấu nhiều cảm xúc

Ba điểm giúp Nam Định có 16 điểm sau 7 vòng, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng dù chưa có chân sút chủ lực Xuân Son. Đáng chú ý, những nội binh như Văn Vĩ, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn đang đóng góp rất quan trọng vào sức mạnh của đội bóng thành Nam.

Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng bằng loạt chiến thắng rất ấn tượng.

Trong khi đó, CAHN đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau 3 trận không thắng tại V-League khi đánh bại CATP.HCM 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Đương kim Vua phá lưới Alan trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp bàn thắng, chấm dứt quãng thời gian sa sút phong độ vì chấn thương.

Ba điểm giúp nhà đương kim vô địch trở lại vị trí thứ 2 với 14 điểm, chỉ kém Nam Định 2 điểm. Sự trở lại của Alan là tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Polking trong bối cảnh CAHN cần những ngôi sao biết tạo khác biệt để duy trì tham vọng bảo vệ ngôi vương. Với CATP.HCM, 2 trận thua liên tiếp khiến CLB này rơi xuống giữa bảng xếp hạng.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất vòng 7 đến từ chiến thắng 1-0 của Đồng Nai trước SHB Đà Nẵng. Công Phượng mang về quả phạt đền sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Milos Vulic ghi bàn duy nhất trên chấm 11m.

Đây là chiến thắng đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của Đồng Nai tại V-League mùa này sau chuỗi trận đầy thất vọng. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng không giấu được sự xúc động, thậm chí bật khóc sau khi đội bóng giải tỏa sức ép.

Ba điểm chưa đủ giúp Đồng Nai thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng có ý nghĩa rất lớn về tinh thần. Với một tập thể đang gặp nhiều khó khăn, chiến thắng này có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho cuộc chiến trụ hạng.

SLNA tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi hòa Hải Phòng 2-2 trong trận đấu giàu tính cống hiến. Luizao lập cú đúp trận này cho đội khách, còn Hải Phòng có 2 bàn thắng của Makaric và Hữu Sơn. SLNA vẫn chưa biết thua sau 7 vòng.

Cũng có 13 điểm như SLNA nhưng xếp thứ 4, Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua tân binh Bắc Ninh 2-1. Tiền đạo 19 tuổi Lê Phát ghi bàn quyết định cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Bất ngờ lớn nhất vòng 7 đến từ Pleiku, nơi HAGL đánh bại Hà Nội FC 2-1. Đội bóng phố Núi tận dụng tốt lợi thế sân nhà để khiến thầy trò Harry Kewell tiếp tục đánh rơi điểm số.

Hà Nội FC từng đánh bại những đối thủ mạnh như Ninh Bình và CAHN nhưng lại liên tiếp thất bại trước ứng viên xuống hạng SHB Đà Nẵng và HAGL. Sự thất thường này đang đặt ra dấu hỏi lớn cho tham vọng vô địch của CLB giàu truyền thống nhất V-League.

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 7, bất ngờ xảy ra khi đội khách Thanh Hóa vươn lên dẫn trước từ rất sớm sau bàn thắng của Saliou. Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, Thanh Hóa chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Bá Tiến bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo với thủ môn Văn Việt.

Trong tình thế 10 chống 11, Thanh Hóa vẫn kiên cường trụ vững và chỉ chịu thủng lưới ở cuối hiệp 2, sau khi Ngọc Tân vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn bằng cú đánh đầu cận thành sau tình huống phạt góc. Mặc dù rất nỗ lực trong những phút còn lại nhưng Thể Công Viettel không thể ghi thêm bàn thắng, và buộc phải kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp của mình lên con số 10.