Vòng 6 V.League: Ngôi đầu đổi chủ

Nam Định ngược dòng ngoạn mục, chiếm ngôi đầu

Tâm điểm của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường. Dù được thi đấu trên sân nhà và đang có phong độ tốt sau hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách, đội bóng thành Nam lại bất ngờ để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện bản lĩnh khi ghi liền ba bàn thắng để hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Nam Định, đồng thời giúp đội bóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An không thể duy trì vị trí số một sau trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội trên sân Vinh. Dù có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp một, đội chủ nhà phải chịu sức ép lớn trong hiệp đấu thứ hai khi đối thủ đưa thêm nhiều cầu thủ trụ cột vào sân.

Khó khăn càng gia tăng khi đội bóng xứ Nghệ phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Lê Văn Quý. Dẫu vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn bảo toàn được tỷ số hòa và giành thêm một điểm quý giá.

Với 12 điểm sau sáu vòng đấu, Sông Lam Nghệ An hiện đứng thứ hai, chỉ kém Nam Định đúng một điểm. Khoảng cách không lớn đồng nghĩa với việc cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu vẫn còn rất rộng mở.

Đáng chú ý, trận đấu trên sân Vinh thu hút khoảng 14.000 khán giả đến sân, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và xác lập cột mốc ấn tượng về lượng người xem tại mùa giải năm nay.

Hà Nội FC tạo dấu ấn, Ninh Bình hụt điểm đáng tiếc

Một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 6 là màn so tài giữa Hà Nội FC và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy.

Đội khách Ninh Bình sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước, khiến đội chủ nhà rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, Hà Nội FC đã thể hiện quyết tâm khi tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp hai, trước khi ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng để giành chiến thắng 2-1.

Kết quả này mang đến niềm vui lớn cho các cổ động viên Hà Nội FC, đồng thời khiến Ninh Bình phải tiếc nuối khi đánh rơi điểm số ở thời điểm trận đấu gần khép lại.

SHB Đà Nẵng tiếp tục thăng hoa

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, SHB Đà Nẵng đang cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ. Sau khi đánh bại Hà Nội FC ở vòng 5, đội bóng sông Hàn tiếp tục tạo bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Công an TP.HCM.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp SHB Đà Nẵng có thêm 6 điểm, nâng tổng điểm lên 9 và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, khoảng cách giữa đội bóng này với nhóm ba đội dẫn đầu chỉ là 2 điểm.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có cơ hội cải thiện thứ hạng và tham gia sâu hơn vào cuộc cạnh tranh ở nhóm trên.

Cuộc đua V.League ngày càng khó lường

Những kết quả tại vòng 6 cho thấy tính cạnh tranh của V.League 2026/27 đang ngày càng được nâng cao. Các đội bóng liên tục tạo ra bất ngờ, trong khi khoảng cách điểm số giữa nhiều vị trí trên bảng xếp hạng vẫn rất sít sao.

Từ cuộc đua ngôi đầu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An, sự bám đuổi của Công an Hà Nội, Hà Tĩnh cho đến sự vươn lên của SHB Đà Nẵng, tất cả đang tạo nên một mùa giải hấp dẫn và khó dự đoán.

Sau sáu vòng đấu, cục diện vẫn chưa thực sự ổn định. Và khi mùa giải còn một chặng đường dài phía trước, mọi vị trí trên bảng xếp hạng đều có thể thay đổi sau mỗi vòng đấu.