Vòng 6 V-League 2026/27: Tâm điểm đại chiến Hà Nội FC đối đầu Ninh Bình

Hà Nội FC (áo tím) tiếp đón Ninh Bình ở trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những cuộc đọ sức đáng chờ đợi ở vòng 6, trong đó sự chú ý được đổ dồn về sân Hàng Đẫy với trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà Hà Nội FC (6 điểm, xếp thứ 10) và đội khách Ninh Bình (10 điểm, xếp thứ 4).

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ thêm một lần trở lại sân Hàng Đẫy, nơi ông từng gắn bó khi dẫn dắt Hà Nội FC trong giai đoạn từ năm 2016-2021. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này của chiến lược gia 54 tuổi là giúp Ninh Bình giành được chiến thắng, để tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục ngôi vương vào cuối mùa.

Trong khi đó, Hà Nội FC đang không có được phong độ tốt khi mới chỉ thắng 2 trận kể từ đầu mùa. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Harry Kewell luôn rất khó lường ở những trận "đại chiến," gần nhất là chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng 4.

Về lực lượng, các hậu vệ Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC) và Lucas Henrique Turci (Ninh Bình) sẽ phải ngồi ngoài do án treo giò. Đặc biệt, huấn luyện viên Harry Kewell sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu này, sau khi đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với đại diện Thủ đô ở một trận đại chiến hứa hẹn có nhiều "biến số."

Huấn luyện viên Harry Kewell sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận gặp Ninh Bình. (Ảnh: hanoifc)

Một cặp đấu đáng chú ý nữa ở vòng 6 là cuộc đọ sức giữa "hiện tượng" Sông Lam Nghệ An (11 điểm, xếp thứ nhất) và đương kim vô địch Công an Hà Nội (10 điểm, xếp thứ 3).

Sau 5 vòng, Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Những cầu thủ trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Quang Vinh hay Phan Bá Quyền đang trở thành điểm sáng giúp đội chủ sân Vinh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau khởi đầu suôn sẻ, thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ gặp thử thách thực sự khi tiếp đón Công an Hà Nội, đội vừa làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2026/27 hồi giữa tuần.

Đội bóng đang trong cơn khủng hoảng là Thể Công-Viettel (4 điểm, xếp thứ 12) sẽ có chuyến làm khách đến sân Thiên Trường của chủ nhà Thép Xanh Nam Định (10 điểm, xếp thứ 2).

Đội bóng áo lính đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường. Theo huấn luyện viên Popov, "bão chấn thương" là lý do khiến đội bóng của ông phải nhận những thất bại ở giai đoạn đầu mùa.

Nếu không kịp cải thiện thành tích ngay ở chuyến làm khách đến sân Thiên Trường, Thể Công có thể là đội đầu tiên phải "thay tướng" ở mùa giải mới.

Huấn luyện viên Popov có nguy cơ bị sa thải sau chuỗi 7 trận không thắng của Thể Công. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trận "chung kết ngược" của vòng đấu sẽ là màn so tài giữa chủ nhà Bắc Ninh (5 điểm, xếp thứ 11) và đội khách Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm, xếp áp chót). Mỗi đội mới chỉ có được một chiến thắng sau 5 vòng đấu đầu tiên.

Ở các cặp đấu còn lại, Thanh Hóa (7 điểm, xếp thứ 7) trên sân nhà sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (10 điểm, xếp thứ 6), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm, xếp thứ 5) đối đầu SHB Đà Nẵng (6 điểm, xếp thứ 9), trong khi đội cuối bảng là Thành phố Đồng Nai (1 điểm) sẽ hành quân đến sân của Hải Phòng (6 điểm, xếp thứ 8)./.

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)