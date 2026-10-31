Vòng 6 V.League 2026/27: Chia điểm với CAHN, SLNA đánh mất ngôi đầu

Bước vào cuộc đón tiếp nhà ĐKVĐ, SLNA dù vắng chân sút chủ lực Bruno do chấn thương vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin và hừng hực khí thế trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Sau những phút giằng co, phút 41, chảo lửa Vinh như nổ tung khi cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh tung đường chọc khe tinh tế để Guilherme thoát xuống đặt lòng chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip mở tỷ số 1-0 cho SLNA.

CAHN và SLNA hòa nhau trên sân Vinh với tỷ số 1-1. Ảnh: CAHN FC

Sang hiệp hai, HLV Mano Polking buộc phải tung các trụ cột vào sân nhằm gia tăng sức ép. Phút 55, Leo Artur cùng Frans Putros được đưa vào thay Quang Hải và Đinh Thanh Bình.

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 70, Leo Artur khống chế gọn gàng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Cao Văn Bình, gỡ hòa 1-1 cho CAHN.

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút 77 khi tiền vệ Lê Văn Quý của SLNA nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người.

Dù trong thế chơi thiếu người, hàng thủ SLNA dưới sự chỉ huy của Jairo Rodrigues và thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá kiên cường các đợt hãm thành không ngừng của CAHN vào cuối trận.

Thậm chí, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Đình Bắc đã bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn của đội bóng Thủ đô ở những phút bù giờ. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với trận hòa này, SLNA tiếp tục duy trì mạch 6 trận bất bại (3 thắng, 3 hòa). Tuy nhiên, do Thép Xanh Nam Định đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ở trận đấu cùng giờ, SLNA đã mất vị trí dẫn đầu vào tay đội bóng thành Nam và rơi xuống thứ hai với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, CAHN đứng ngay phía sau ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đội hình thi đấu

SLNA: Cao Văn Bình - Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Jairo Rodrigues, Phan Bá Quyền - Joseph Onoja, Lê Văn Quý - Hồ Khắc Ngọc, Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Phan Xuân Đại - Guilherme.

CAHN: Nguyễn Filip - Nguyễn Ngọc Tín, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Phương, Hoàng Văn Toản, Phạm Xuân Thịnh - Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk, Nguyễn Quang Hải - Đinh Thanh Bình, Nguyễn Đình Bắc.

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