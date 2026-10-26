Vòng 6 V.League 2: FC Thái Nguyên - Đại học Văn Hiến đổi địa điểm thi đấu sang Sân vận động Việt Yên

Sân vận động Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, nơi sẽ diễn ra trận đấu tại vòng 6, giữa Thái Nguyên FC và Đại học Văn Hiến.

Theo đó, màn đối đầu này sẽ được chuyển sang diễn ra trên Sân vận động (SVĐ) Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, thay vì SVĐ Thái Nguyên như lịch thi đấu ban đầu.

Lý do của sự điều chỉnh này đến từ việc SVĐ Thái Nguyên trùng lịch trưng dụng để tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Nối vòng tay lớn”.

Dù thay đổi về mặt sân, khung giờ bóng lăn vẫn được giữ nguyên vào lúc 18h00, ngày 01-11 (Chủ nhật).

Ban Tổ chức trân trọng thông báo đến đông đảo người hâm mộ và cổ động viên hai đội chủ động cập nhật lịch trình, sắp xếp thời gian đến SVĐ Việt Yên để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ.