Vòng 5 V.League 2026/27: Thử thách lớn cho Công an TPHCM tại Cố đô Hoa Lư

Ninh Bình đang có màn khởi đầu đầy tích cực trong mùa giải thứ hai thi đấu tại V.League. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa phải nhận thất bại, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó giành được 10 điểm và tạm xếp thứ ba.

Ninh Bình và Công an TPHCM từng gặp nhau trên sân Ninh Bình tại vòng 24 V.League 2025/26. Ảnh: VPF

Đáng chú ý, Ninh Bình đang cho thấy khả năng ghi bàn khá hiệu quả. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng cố đô Hoa Lư giành chiến thắng 4-3 trước HAGL trong một trận đấu kịch tính. Dù bị đối thủ cầm hòa 2-2 sau hiệp một, Ninh Bình vẫn duy trì sức ép và có bàn thắng quyết định ở phút 90 để hoàn tất màn ngược dòng.

Kết quả này giúp Ninh Bình tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 4 vòng đấu. Với 10 điểm có được, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang tạm đứng thứ ba và cho thấy tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu V.League 2026/27.

Trong khi đó, Công an TPHCM cũng có những tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách trên sân Ninh Bình. Sau 4 vòng đấu, đội bóng ngành công an có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, giành được 7 điểm và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Ở vòng đấu trước, Công an TPHCM đánh bại Thể Công Viettel trên sân Bình Dương, qua đó có được chiến thắng thứ hai kể từ đầu mùa. Kết quả này giúp thầy trò HLV Arthur Diles tiếp tục bám đuổi nhóm đầu và có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Ninh Bình.

Tuy nhiên, phong độ của Công an TPHCM vẫn chưa thực sự ổn định. Đội bóng từng để thua Bắc Ninh với tỷ số 0-1 và hòa SLNA 1-1 hay đánh rơi ba điểm đầy tiếc nuối trên đất Thái trước Ratchaburi tại Cúp C1 Đông Nam Á. Những kết quả này cho thấy đội khách cần duy trì sự tập trung và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn giành điểm trước một Ninh Bình đang có phong độ cao.

Về thành tích đối đầu, Ninh Bình và Công an TPHCM mới có 4 lần chạm trán kể từ khi đội bóng cố đô Hoa Lư thăng hạng V.League. Thành tích giữa hai đội đang nghiêng về phía Ninh Bình khi họ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trước đối thủ.

Về lực lượng, cả hai đội đều chịu tổn thất vì án phạt thẻ. Ninh Bình không có sự phục vụ của ngoại binh Lucas Turci sau khi nhận thẻ đỏ, trong khi Công an TPHCM cũng vắng Nguyễn Đức Phú vì lý do tương tự.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ bất bại sau 4 vòng đấu, Ninh Bình có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Trong khi đó, Công an TPHCM sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành điểm trước đội bóng đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Romeu, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Quốc Việt, Gia Hưng, Friday.

Công an TPHCM: Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đăng Khoa, Quốc Cường, Aldair Ferreira, Leo Gomes, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 5 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ 5 trận gần nhất của Ninh Bình Ninh Bình 4-3 Hoàng Anh Gia Lai (V.League 2026/27) Nam Định 1-1 Ninh Bình (V.League 2026/27) Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa (V.League 2026/27) Hải Phòng 1-4 Ninh Bình (V.League 2026/27)

Ninh Bình 1-2 Công an TPHCM (Cúp Quốc gia 2025/26)

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Công an TPHCM

Công an TPHCM 1 - 0 Thể Công Viettel (V.League 2026/27)

Sông Lam Nghệ An 1 - 1 Công an TPHCM (V.League 2026/27)

Ratchaburi 1-1 Công an TPHCM (Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27)

Bắc Ninh 1-0 Công an TPHCM (V.League 2026/27)

Công an TPHCM 3-1 Hà Nội FC (V.League 2026/27)

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Ninh Bình 1-2 Công an TPHCM (Cúp Quốc gia 2025/26)

Ninh Bình 1-1 Công an TPHCM (V.League 2025/26)

Công an TPHCM 3-4 Ninh Bình (V.League 2025/26)

Công an TPHCM 0-0 Ninh Bình - Pen: 3-4 (Cúp Quốc gia 2024/25)