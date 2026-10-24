Vòng 5 V.League 2026/27: Thử thách cho mục tiêu chiến thắng đầu tiên của TP. Đồng Nai

TP. Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn trong mùa giải đầu tiên tại V.League 2026/27. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 1 điểm, với 3 thất bại và 1 trận hòa.

TP. Đồng Nai (Trường Tươi Bình Phước cũ) và Nam Định đã từng gặp nhau tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24 trên sân Bình Phước. Ảnh: VPF

Đáng chú ý, TP. Đồng Nai vẫn chưa ghi được bàn thắng nào kể từ đầu mùa, trong khi hàng phòng ngự đã phải nhận 6 bàn thua. Hàng công đang trở thành vấn đề lớn khi đội bóng này chưa thể tạo ra sự hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Ở vòng đấu gần nhất, TP. Đồng Nai hòa Bắc Ninh trên sân khách, qua đó có điểm số đầu tiên sau chuỗi trận thất vọng. Tuy nhiên, kết quả này chưa thể giúp đội chủ nhà giải quyết những hạn chế trong lối chơi. Trước Nam Định, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ cần cải thiện khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội nếu muốn hướng tới chiến thắng đầu tiên.

Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Nam Định đang có vị trí thuận lợi hơn sau 4 vòng đấu. Đội bóng thành Nam giành được 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nam Định ghi được 7 bàn và để thủng lưới 4 lần.

Đặc biệt, chiến thắng 2-0 trên sân Thanh Hóa ở vòng đấu trước giúp Nam Định tiếp tục duy trì đà tích cực. Bàn phản lưới nhà của Thanh Hóa cùng pha lập công của Phạm Tuấn Hải mang về 3 điểm cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Nam Định cũng cho thấy khả năng thích nghi khi Xuân Son chưa thể trở lại vì chấn thương. Dù thiếu chân sút này, đội bóng thành Nam vẫn duy trì được hiệu quả cần thiết để cạnh tranh ở nhóm đầu.

Về thành tích đối đầu, TP. Đồng Nai thắng 2 và thua 3 trong 5 lần gần nhất gặp Nam Định. Đây là thống kê cho thấy đội chủ nhà từng có những kết quả tích cực trước đối thủ, nhưng phong độ hiện tại khiến thử thách lần này trở nên khó khăn hơn.

Về lực lượng, Nam Định không có Romulo do án phạt thẻ và tiếp tục thiếu vắng Xuân Son vì chấn thương. Bên phía TP. Đồng Nai, Tấn Sinh và Văn Sơn cũng vắng mặt vì thẻ phạt.

Với lợi thế sân nhà, TP. Đồng Nai sẽ hướng tới mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải. Tuy nhiên, trước một Nam Định đang có phong độ tốt, đội chủ nhà cần có màn trình diễn hiệu quả hơn, đặc biệt trong khâu tấn công, nếu muốn giữ lại điểm số.

Đội hình dự kiến

TP. Đồng Nai: Văn Phong, Xuân Trường, Milos Vulic, Andrei Ivan, Công Phượng, Andrija Majdevac, Hữu Tuấn, Văn Đức, Tự Nhân, Filip Jotic, Tiến Dụng.

Nam Định: Nguyên Mạnh, A Mít, Caio Cesar, Tyler Crawford, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Ti Phông, Tuấn Hải.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 5 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của TP. Đồng Nai

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Nam Định

Thành tích đối đầu giữa hai đội