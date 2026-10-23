Vòng 5 V-League 2026/27 (ngày 24 và 25-10): Cuộc chiến ngôi đầu và bàn thắng đầu tiên

Thể Công Viettel vs Bắc Ninh FC (23-10): Mệnh lệnh chặn đà sa sút

Thể Công Viettel (3 điểm) nối dài chuỗi 3 thất bại tại V.League sau khi để thua sát nút 0-1 trước Công an TPHCM. Thầy trò HLV Popov buộc phải giải quyết bài toán hiệu quả và sự tự tin để kỳ vọng trở lại nhóm đầu. Trong khi đó, Bắc Ninh FC (4 điểm) vừa bị TP Đồng Nai cầm hòa không bàn thắng trong trận "derby tân binh", qua đó bỏ lỡ cơ hội bứt phá khỏi vùng nguy hiểm.

Đội bóng áo lính nhỉnh hơn về kinh nghiệm cũng như chất lượng đội hình, nhưng đòi hỏi phải cải thiện khâu luân chuyển bóng và chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ rệt thay vì chơi nóng vội. Về phần mình, đại diện Kinh Bắc có cơ sở hướng tới kết quả tích cực nếu tiếp tục duy trì lối chơi tổ chức chặt chẽ, chắt chiu từng khoảnh khắc sơ hở của đối phương để tìm kiếm điểm số quý giá.

TP Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định (24-10): Sân nhà tìm bàn thắng?

CLB Thành phố Đồng Nai (trái) vẫn "miệt mài" tìm bàn thắng đầu tiên.

Một tân binh khác là TP Đồng Nai đang đứng trước áp lực lớn với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng đấu. Dù trận hòa không bàn thắng tại Bắc Ninh đã chặn đứng chuỗi toàn thua, hàng công của họ vẫn là nỗi lo tột độ khi chưa một lần nổ súng. Ngược lại, "cựu vương" Thép Xanh Nam Định có vẻ đã vào phom khi sở hữu 7 điểm cùng hàng công cực mạnh, vừa hạ Đ. Thanh Hóa 2-0 ngay trên sân khách.

Khả năng kiểm soát thế trận và sự sắc bén trong các thời điểm quyết định giúp đội khách Nam Định được đánh giá cao hơn chủ nhà Đồng Nai đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương. Về phía thầy trò Nguyễn Việt Thắng, yếu tố sống còn nằm ở khả năng chịu đựng sức ép khủng khiếp và chắt chiu tối đa từ các tình huống phản công nhanh nếu muốn hướng tới kết quả khả quan hơn ngoài mục tiêu 1 điểm và có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng (24-10): Tranh chấp giữa bảng

Hai CLB đang bám sát nhau sít sao trên bảng xếp hạng với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm (Hà Tĩnh 7 điểm, Hải Phòng 6 điểm). Đội bóng núi Hồng vừa giành lại 1 điểm quả cảm trước SLNA, trong khi đại diện đất Cảng vừa tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng đậm đà 5-1 ngay trên sân của SHB Đà Nẵng.

Trận đấu được dự báo cực kỳ cân bằng. Hà Tĩnh sở hữu tinh thần lì lợm nhưng cần tránh sa bẫy dâng đội hình quá cao trước một đối thủ đang hưng phấn tột độ như Hải Phòng. Ngược lại, điểm yếu chí tử của đội bóng đất Cảng từ đầu mùa là việc để lọt lưới ở cả 4 vòng đấu đầu tiên, đòi hỏi sự thận trọng lớn ở hàng thủ nếu muốn giành trọn vẹn điểm số rời miền Trung.

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội (25-10): Thử thách bản lĩnh sông Hàn

SHB Đà Nẵng đang chìm trong khủng hoảng tâm lý sau thảm bại 1-5 trước Hải Phòng, đẩy tổng số bàn thua trong 2 trận gần nhất (trước HAGL và Hải Phòng) lên con số 8. Trong khi đó, đại biểu Thủ đô dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đang lấy lại tốc độ với chiến thắng thứ 2 liên tiếp (hạ nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội 2-1) và vươn lên mốc 6 điểm.

SHB Đà Nẵng buộc phải gia cố ngay lập tức sự lỏng lẻo ở hệ thống phòng ngự và khoảng trống chết người giữa các tuyến, nếu không muốn tiếp tục trải qua một buổi tối ác mộng trước đối thủ lớn. Dù phải thi đấu trên sân khách, Hà Nội FC hoàn toàn nắm thế chủ động và được đánh giá cao hơn nhờ sự hưng phấn cùng phong độ ổn định hơn hẳn để đòi lại "món nợ" bị chính SHB Đà Nẵng loại ở Cúp Quốc gia.

Ninh Bình vs Công an TPHCM (25-10): Cuộc chiến bảo toàn ngôi đầu

Hoàng Đức sẽ giúp Ninh Bình FC duy trì vị trí ở đỉnh bảng xếp hạng?

Ninh Bình FC đang tạm dẫn đầu bảng với 10 điểm sau màn ngược dòng cảm xúc thắng HAGL 4-3 dẫu chơi thiếu người. Ở chiều ngược lại, Công an TPHCM đang tiến những bước vững chắc với 7 điểm sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Thể Công Viettel, sẵn sàng phả hơi nóng vào ngôi đầu của đối thủ.

Đây là thử thách bản lĩnh của đội bóng Cố đô. Dù sở hữu tinh thần vượt khó tuyệt vời, việc để thủng lưới tới 3 bàn trước HAGL cho thấy hàng thủ Ninh Bình FC cần sự tập trung cao độ, tránh những pha mất bóng nguy hiểm ở khu vực nhạy cảm. Công an TPHCM hoàn toàn đủ khả năng giành điểm rời sân nhà của đối thủ nếu tiếp tục duy trì lối chơi thực dụng, kỷ luật và chớp thời cơ tốt.