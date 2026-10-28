Vòng 5 V.League 2026/27:Bất ngờ nối tiếp

Ngôi đầu liên tục đổi chủ

Sau 5 vòng đấu, LPBank V.League 1-2026/27 chưa hình thành một trật tự ổn định. Ngôi đầu liên tục đổi chủ, các ứng viên được đầu tư mạnh không còn duy trì được ưu thế tuyệt đối, trong khi những đội bóng không được đánh giá cao trước mùa giải lại vươn lên bằng phong độ và tính tổ chức.

Kết thúc vòng 5, SLNA dẫn đầu với 11 điểm sau ba trận thắng, hai trận hòa. Ngay phía sau là nhóm 5 đội cùng có 10 điểm gồm Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình, CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an TP.HCM. Vị trí giữa các đội được phân định bằng chỉ số phụ.

LPBank V.League 1-2026/27 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của các đội bóng khu vực Bắc Trung bộ

Điểm nhấn lớn nhất của vòng đấu là chiến thắng 2-0 của SLNA trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku. Ba điểm tại Pleiku đưa SLNA lên ngôi đầu với thành tích bất bại.

Đây là kết quả ít người dự đoán trước mùa giải, khi đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn không sở hữu lực lượng được đánh giá cao như nhiều đối thủ cạnh tranh. Thành công bước đầu của đội bóng xứ Nghệ đến từ lối chơi có tổ chức, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và tinh thần thi đấu quyết liệt.

Việc SLNA vươn lên không chỉ xuất phát từ phong độ ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ. Vòng 5 còn chứng kiến hàng loạt ứng viên trong cuộc đua vô địch đánh rơi điểm số. Trên sân Hàng Đẫy, CAHN tiếp đón Thanh Hóa với mục tiêu tìm lại chiến thắng sau thất bại trước Hà Nội FC.

Tuy nhiên, đội chủ nhà vượt lên trong hiệp một nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc, nhưng Nguyễn Văn Tùng gỡ hòa 1-1 cho đội khách sau giờ nghỉ. Trận hòa khiến CAHN có 10 điểm sau 5 vòng. Sau ba chiến thắng liên tiếp đầu mùa, đội bóng của HLV Alexandre Polking chỉ giành được một điểm qua hai trận gần nhất, qua đó đánh mất vị trí dẫn đầu.

Bất ngờ còn lớn hơn xuất hiện trên sân Ninh Bình. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép đáng kể trước Công an TP.HCM, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đến phút bù giờ, Jason Cummings ghi bàn duy nhất, giúp đội khách thắng 1-0. Thất bại khiến Ninh Bình từ vị trí dẫn đầu rơi xuống thứ ba, trong khi Công an TP.HCM gia nhập nhóm 5 đội cùng có 10 điểm.

Trong lúc các đội dẫn đầu cũ mất điểm, Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tận dụng tốt cơ hội để cải thiện vị trí. Thép Xanh Nam Định thắng Thành phố Đồng Nai 4-0, qua đó giành chiến thắng sân khách thứ hai liên tiếp.

Với 10 điểm và hiệu số +7, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đứng thứ hai sau vòng 5. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh bằng chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật hiện có 10 điểm, ngang với 4 câu lạc bộ xếp trên và chỉ kém ngôi đầu 1 điểm.

Sự hiện diện đồng thời của SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong nhóm đầu tạo nên dấu ấn đáng chú ý của bóng đá Bắc Trung Bộ. Hai đội không sở hữu lực lượng được định giá cao nhất giải, nhưng đang bù đắp bằng khả năng tổ chức, tinh thần tập thể và cách tiếp cận thực tế.

Nửa dưới diễn biến khó lường

Nếu nửa trên bảng xếp hạng trở nên chật chội, nửa dưới cũng xuất hiện những diễn biến khó lường. Thể Công - Viettel tiếp tục gây thất vọng khi hòa tân binh Bắc Ninh 2-2 ngay tại Hàng Đẫy. Đội chủ nhà tưởng như đã nắm chắc chiến thắng sau khi dẫn 2-1 ở phút bù giờ, nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa rất muộn.

Đáng chú ý, Bắc Ninh kết thúc trận đấu trong tình trạng mất tới ba người vì thẻ đỏ. Sau 5 vòng, Thể Công - Viettel chỉ có 4 điểm và đứng thứ 12; Bắc Ninh có 5 điểm, xếp ngay phía trên.

Kết quả ấy phản ánh những vấn đề mà Thể Công - Viettel đang đối diện. Đầu tư nhân sự không tự động mang lại thành công nếu đội bóng thiếu sự ổn định về chiến thuật, khả năng kiểm soát thời điểm quyết định và sự gắn kết giữa các tuyến. Hà Nội FC cũng chưa thể bứt khỏi giai đoạn khó khăn.

Chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng khép lại bằng thất bại 0-1 trong trận đấu mà đội khách nhận hai thẻ đỏ. Chiến thắng giúp đội bóng sông Hàn có 6 điểm và vươn lên thứ 9, đứng ngay trên chính Hà Nội FC nhờ chỉ số phụ. Với SHB Đà Nẵng, 6 điểm sau 5 trận là nguồn động viên quan trọng trong cuộc đua đường dài.

Ở cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Đồng Nai đang bị nhóm phía trên bỏ lại. Hoàng Anh Gia Lai có 3 điểm sau 5 trận, với 1 chiến thắng và 4 thất bại.

Việc ưu tiên lực lượng trẻ giúp đội bóng phố Núi duy trì định hướng đào tạo, nhưng sự thiếu kinh nghiệm đang bộc lộ trong những trận đấu cần bản lĩnh và khả năng kiểm soát thời điểm. Thành phố Đồng Nai đứng cuối với 1 điểm, chưa giành được chiến thắng và có hiệu số -10.

Mùa giải còn dài, nhưng việc sớm bị kéo giãn khoảng cách có thể tạo sức ép lớn. Với hai đội cuối bảng, nhiệm vụ cấp thiết không chỉ là điều chỉnh chuyên môn mà còn phải giữ được tinh thần, bởi mỗi vòng đấu không có điểm đều khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khó khăn hơn.

Sau vòng 5, khoảng cách từ đội dẫn đầu đến đội đứng thứ sáu chỉ là 1 điểm. SLNA có 11 điểm, trong khi 5 đội tiếp theo cùng sở hữu 10 điểm. Sự sít sao ấy mang lại tính hấp dẫn, nhưng cũng khiến các đội chịu sức ép lớn. Một chiến thắng có thể đưa câu lạc bộ tiến sát ngôi đầu, nhưng một thất bại có thể khiến đội bóng rơi nhiều bậc.

Khi khoảng cách chuyên môn được thu hẹp, yếu tố thể lực, chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ảnh hưởng ngày càng lớn. Lịch thi đấu với mật độ cao cũng hạn chế khả năng tính toán đường dài của các huấn luyện viên. Việc bảo đảm thể trạng và tránh chấn thương trở thành yêu cầu quan trọng không kém chiến thuật.

V.League 2026/27 mới đi qua chặng đầu. Tuy nhiên, với một bảng xếp hạng “dồn toa”, ngôi đầu liên tục đổi chủ và những bất ngờ xuất hiện ở hầu hết các sân đấu, giải đấu đã tạo ra đủ dữ kiện để người hâm mộ chờ đợi một mùa bóng khó đoán đến những vòng cuối cùng.