Vòng 5 V.League 2026-2027: CLB Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng tưng bừng trước đội bóng tân binh Đồng Nai

Các đồng đội chia vui với cầu thủ Ngọc Sơn sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Thép Xanh Nam Định.

Sau 4 vòng đấu, CLB Đồng Nai và CLB Thép Xanh Nam Định đang có phong độ hoàn toàn trái ngược.

Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới chỉ có 1 điểm, chưa ghi bàn được bàn thắng nào và để thủng lưới tới 6 lần. Đội bóng tân binh V.League tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và hàng phòng ngự cũng bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong khi đó, CLB Thép Xanh Nam Định hiện đang đứng thứ 4 với 7 điểm, ghi 7 bàn sau 4 trận. Chiến thắng 2-0 trước CLB Thanh Hóa ở vòng đấu trước giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thêm tự tin. Dù thiếu Xuân Son vì chấn thương và Rumulo do án treo giò, nhưng đội khách Thép Xanh Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Đồng Nai ở vòng đấu này.

Khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được 10 phút, CLB Thép Xanh Nam Định đã sớm đưa được bóng vào lưới CLB Đồng Nai sau pha thoát xuống tốc độ bên cánh trái và dứt điểm hiểm hóc của Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do tiền vệ đội khách rơi vào thế việt vị.

Cầu thủ Mạnh Quỳnh và đồng đội ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Thép Xanh Nam Định.

Sau tình huống này, Thép Xanh Nam Định tiếp tục tạo ra sức ép và có thêm những cơ hội đáng chú ý. Tuấn Hải dứt điểm ngoài vòng cấm ở phút 17 nhưng bóng chạm hậu vệ Đồng Nai rồi đi vọt xà. Phút 24, Lý Công Hoàng Anh tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải nhưng thủ môn đội chủ nhà kịp thời băng ra cản phá. Đến phút 34, Hoàng Anh bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng của đồng đội, song bóng đi chệch khung thành.

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 40, khi Mạnh Quỳnh có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp sắc nét, nhưng hậu vệ Jovic kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu Đồng Nai khỏi bàn thua.

Phần lớn thời gian của hiệp đấu thứ nhất, Thép Xanh Nam Định là đội chơi lấn lướt, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, còn Đồng Nai chủ yếu tập trung phòng ngự, nỗ lực ngăn chặn các đợt lên bóng của đội khách nhưng vẫn để lộ những khoảng trống trước khung thành. Dù tạo ra sức ép đáng kể, nhưng các cầu thủ Nam Định vẫn chưa thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Thép Xanh Nam Định đẩy cao tốc độ tấn công và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 47. Từ đường chọc khe của Crawford, Mạnh Quỳnh bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm tung lưới Đồng Nai. 6 phút sau, Lâm Ti Phông nhả bóng thuận lợi để Caio Cesar thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi sát cột dọc.

Sức ép của đội khách tiếp tục được cụ thể hóa bằng những bàn thắng liên tiếp. Phút 55, Ngọc Sơn đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 60, Lâm Ti Phông bứt tốc, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm uy lực vào nóc lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Pha đi bóng của cầu thủ Lâm Ti Phông trong vòng vây của hàng phòng ngự Đồng Nai.

Đội chủ nhà Đồng Nai có cơ hội đáng chú ý ở phút 66 khi Hải Quân dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành Thép Xanh Nam Định.

Phút 75, cầu thủ Văn Vĩ bên phía Thép Xanh Nam Định đưa bóng vào lưới đội chủ nhà sau tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng.

Ở những phút cuối trận, Thép Xanh Nam Định vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Sau nhiều pha bắn phá khung thành liên tiếp, những nỗ lực tấn công của Thép Xanh Nam Định được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (90+4), Văn Vĩ là người lập công với cú dứt điểm quyết đoán, khiến thủ môn Đồng Nai không có cơ hội cản phá.

Giành chiến thắng tưng bừng 4-0, CLB Thép Xanh Nam Định có được 10 điểm sau 5 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa, đội bóng tân binh Đồng Nai tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng và cần nhiều nỗ lực trong những vòng đấu tới để có thể trụ lại ở V.League.