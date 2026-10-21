Vòng 5 V-League 2026-2027: CLB Công an Hà Nội chạm trán Thanh Hóa

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, V-League 2026-2027 đang bắt đầu có sự phân hóa giữa nhóm đua vô địch và nhóm đua trụ hạng.

Đặc biệt, mùa giải này chứng kiến sự vươn lên của một loạt đội bóng vốn không được đánh giá cao trước mùa giải như SLNA, Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay Hải Phòng.

CLB Công an Hà Nội được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Thanh Hóa.

Trở lại với vòng 5, V-League 2026-2027 sẽ tiếp tục diễn ra với 7 cặp đấu, trong đó tâm điểm là màn so tài giữa CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa.

Ở vòng đấu trước, CLB Công an Hà Nội bất ngờ để thua Hà Nội FC 1-2 và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình. Do đó, thầy trò HLV Mano Polking lúc này đang rất cần 3 điểm trước Thanh Hóa để lấy lại sự tự tin và tiếp tục cuộc đua vô địch.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng đang hướng đến mục tiêu tìm lại chiến thắng sau thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu gần nhất. Dù bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình, Thanh Hóa vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực trên sân Hàng Đẫy nếu phát huy được thế mạnh và tận dụng tốt các sơ hở của đối phương.

Một trận đấu khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm ở vòng đấu này là màn so tài giữa Ninh Bình và CLB Công an TP.HCM.

Trước trận đấu này, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 vòng. Bên kia chiến tuyến, CLB Công an TP.HCM cũng đang chơi tương đối tốt ở mùa giải này khi đã giành được 7 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Dù phải thi đấu trên sân khách, CLB Công an TP.HCM vẫn được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Ninh Bình nhờ lối chơi chắc chắn và khả năng tổ chức phản công. Trong đó, những cầu thủ tấn công như Tiến Linh và Olaha Mạnh Đức có thể tạo ra sự khác biệt nếu tận dụng tốt các khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối phương.

Ở nhóm cuối bảng, Thể Công Viettel đang có cơ hội tìm kiếm chiến thắng khi chạm trán tân binh Bắc Ninh.

Mùa giải này, đội bóng áo lính có khởi đầu khá tệ khi mới giành được 3 điểm sau 4 vòng đầu tiên và đứng trong nhóm cuối bảng. Đây là thành tích chưa đáp ứng được kỳ vọng đối với một đội bóng đặt mục tiêu đua vô địch như Thể Công Viettel.

Trở lại trận đấu với Bắc Ninh, Thể Công Viettel đang được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng với thầy trò HLV Popov, bởi Bắc Ninh dù mới lên hạng nhưng đang có thành tích nhỉnh hơn với 4 điểm sau 4 trận. Thậm chí, Thể Công Viettel hoàn toàn có thể nhận thất bại nếu thi đấu không tập trung.

Ở trận đấu khác, HAGL sẽ có cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà. Trước khi bước vào màn so tài này, đội bóng phố núi đang bị đánh giá thấp hơn sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục từ đầu mùa.

Trong khi đó, SLNA lại có khởi đầu khá tốt và tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với dàn nhân sự đồng đều và thi đấu gắn kết, đội bóng xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ có chiến thắng trước HAGL để duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Một trận đấu khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là cuộc đọ sức giữa Đồng Nai và Nam Định.

Ở vòng đấu trước, Đồng Nai đã có trận hòa quý giá 0-0 với Bắc Ninh. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ giúp họ thoát ra khỏi vị trí cuối bảng.

Bên phần sân đối diện, Nam Định đang dần tìm lại được cảm giác thi đấu tốt nhất khi vừa có chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa. Với sự tự tin cùng lực lượng tốt hơn, đội bóng thành Nam được đánh giá đủ khả năng lấy 3 điểm rời sân Đồng Nai.

Bên cạnh những trận đấu đáng chú ý nói trên, vòng 5 V-League 2026-2027 vẫn còn hai màn so tài hấp dẫn khác khi Hà Tĩnh tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà và Hà Nội FC làm khách của Đà Nẵng.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026-2027.