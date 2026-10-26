Vòng 5 LPBank V-League 2026/27: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Tâm điểm đáng chú ý nhất là phong độ ấn tượng của SLNA. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận liên tiếp, mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ sau giai đoạn không được đánh giá cao trước mùa giải.

Công an TP.HCM đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Ninh Bình ngay trên sân khách.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn có lý do để tự tin khi những nhân tố mới như Jairo và Đức Vinh đem đến chất lượng, sức sống cho đội hình. SLNA đang cho thấy mình không chỉ chiến đấu bằng tinh thần mà còn có những bổ sung đủ sức tạo khác biệt. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể trở thành đối thủ khó chịu với mọi ứng viên.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng tạo dấu ấn khi tiếp tục giành chiến thắng, trong đó kinh nghiệm của lão tướng Trọng Hoàng trở thành điểm tựa đáng kể. Tiền vệ kỳ cựu này vẫn chứng minh giá trị bằng sự bền bỉ, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm trận mạc. Hình ảnh Trọng Hoàng cho thấy câu chuyện tuổi tác không phải rào cản tuyệt đối nếu cầu thủ biết duy trì thể trạng và phát huy đúng sở trường. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tiếp tục chứng minh sự khó chịu của một tập thể có tổ chức và giàu tinh thần chiến đấu.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai đang trở thành nỗi lo lớn của giải đấu. Sau 5 trận, đội bóng tân binh mới giành được 1 điểm, chưa ghi bàn nào nhưng đã nhận tới 10 bàn thua. Những con số đáng báo động này khiến áp lực đè nặng lên huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, người đã tính đến khả năng mất việc sớm.

Nếu tình hình không sớm được cải thiện, chiếc ghế của nhà cầm quân này có thể trở thành vị trí đầu tiên biến động ở V-League mùa giải năm nay. Với một đội bóng mới lên hạng, khởi đầu khó khăn không phải điều bất ngờ, nhưng sự bế tắc cả trong tấn công lẫn phòng ngự đang báo hiệu chặng đường trụ hạng đầy gian nan.

Thể Công Viettel cũng chưa thể tìm thấy lối ra. Huấn luyện viên Velizar Popov đang đối diện sức ép ngày càng lớn khi đội bóng chưa thắng trong 6 trận gần đây và vẫn quanh quẩn ở nhóm cuối bảng. Với lực lượng cùng tham vọng của Thể Công Viettel, kết quả này rõ ràng không đáp ứng kỳ vọng.

Cá tính mạnh mẽ và những yêu cầu khắt khe của Popov từng được xem là động lực để đội bóng tiến lên, nhưng nếu thành tích tiếp tục giậm chân tại chỗ, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo có thể bị thử thách nghiêm trọng.

HAGL cũng chưa thể tận dụng cơ hội để bứt phá. Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 3, đội bóng phố Núi từng nhen nhóm hy vọng cải thiện vị trí, nhưng 2 thất bại liên tiếp trước Ninh Bình và SLNA lại kéo đội bóng phố Núi trở về nhóm cuối.

Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội cũng trải qua vòng đấu không như ý khi bị Thanh Hóa cầm hòa ngay tại sân Hàng Đẫy. Hai trận liên tiếp không thắng ở V-League khiến huấn luyện viên Polking có thêm lý do để lo lắng. Việc phải phân phối sức lực cho nhiều đấu trường trong nước và quốc tế đang đặt ra bài toán khó về chiều sâu đội hình, thể lực và khả năng xoay tua. Cuộc đua bảo vệ ngôi vương vì thế được dự báo không hề dễ dàng, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh đang cho thấy sự quyết tâm và tiến bộ.

Trong khi đó, Hà Nội FC tiếp tục trải qua những ngày nhiều cảm xúc. Sau khi bị loại sớm ở Cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô đã tìm lại tín hiệu tích cực tại V-League bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Chi Lăng tối 25/10 lại không đem đến kết quả như mong đợi.

Thẻ đỏ sớm của Anh Tiệp trong hiệp 1 khiến Hà Nội FC rơi vào thế khó, trước khi sai lầm của hàng thủ cuối hiệp đấu tạo điều kiện để Saponjic ghi bàn duy nhất, giúp SHB Đà Nẵng thắng 1-0.

Đội bóng sông Hàn chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng, vươn lên vị trí thứ 9 với 6 điểm, bằng điểm Hà Nội FC đứng thứ 10. Với HLV Harry Kewell, thất bại này là lời nhắc nhở rằng quá trình phục hồi phong độ vẫn còn nhiều chông gai.

Trận đấu được chờ đợi giữa Ninh Bình và Công an TP.HCM tại cố đô Hoa Lư cũng kết thúc bằng bất ngờ. Ninh Bình chơi nhỉnh hơn nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Đến cuối trận, Công an TP.HCM tung đòn phản công sắc bén để Cummings ghi bàn và giành chiến thắng tối thiểu. Kết quả này khiến Ninh Bình tụt xuống thứ 4 với 10 điểm, bằng điểm chính đối thủ.