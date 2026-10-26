Vòng 5 Giải bóng đá LP Bank V.League: Những diễn biến bất ngờ

Đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo trắng) thắng đội Ninh Bình FC với tỷ số 1-0. (Ảnh: KHÁNH AN)

Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã chấm dứt hy vọng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell khi thắng Hà Nội FC 1-0. Bước ngoặt đến ở phút 18, khi Nguyễn Anh Tiệp của đội bóng Thủ đô nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm ngay sát vạch 16,50m.

Chơi hơn người, Đà Nẵng vẫn gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận, trong khi đội khách bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở phút 44. Phải đến phút 45+3, Đà Nẵng mới tận dụng được lợi thế quân số để khai thông bế tắc. Trong pha phản công nhanh, Ivan Saponjic thoát xuống ở trung lộ, vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Hà Nội FC rồi bình tĩnh đặt lòng chân phải, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Sang hiệp hai, đội khách nỗ lực tìm bàn thắng, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội Đà Nẵng, đành chấp nhận thất bại 0-1.

★ Trên sân Ninh Bình, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước Ninh Bình đang có phong độ tốt cũng với tỷ số 1-0 trong trận đấu mà đội chủ nhà có nhiều thời điểm chiếm ưu thế, nhưng không tận dụng được cơ hội. Ninh Bình nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Về cuối hiệp một, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh dần cân bằng thế trận, đồng thời cũng có cơ hội từ những pha không chiến của Williams Minh Hoàng, song không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, Ninh Bình tiếp tục đẩy cao đội hình, Hoàng Đức tích cực tìm kiếm cơ hội từ tuyến hai và các tình huống cố định, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tung đòn quyết định ở phút 90+5. Từ pha phản công chớp nhoáng, Cummings băng vào dứt điểm cận thành chính xác, mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách.