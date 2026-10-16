Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC luôn thu hút truyền thông và người hâm mộ bởi chất lượng chuyên môn đỉnh cao cùng sự so kè quyết liệt giữa một cựu vương V-League nhiều chiến tích với đội bóng hùng mạnh nhất giải đấu ở thời điểm này. Những màn đối đầu giữa hai đội luôn mang đến những thách thức khác biệt và trong các trận đấu giàu tính cạnh tranh như vậy, phong độ trước trận không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Khả năng kiểm soát cảm xúc, xử lý áp lực và tận dụng những thời điểm then chốt mới có thể tạo ra khác biệt.

Những màn đối đầu giữa hai đội luôn là những trận đấu giàu tính cạnh tranh. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, trong lần đối đầu ở vòng 4 này, vị thế của hai đội bóng đã có sự thay đổi đáng kể. Đoàn quân của HLV Polking đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, Hà Nội FC phải rất vất vả mới có được 3 điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng sau chiến thắng trước Bắc Ninh ở vòng đấu trước.

Màn chạm trán này sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Harry Kewell khẳng định năng lực của mình. Nếu có thể vượt qua nhà đương kim vô địch đang hừng hực khí thế sẽ giúp Hà Nội FC nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch. Nếu Hà Nội FC thắng trận này để mở ra bước ngoặt cho chính họ và cho cả cuộc đua vô địch V-League. Ngược lại, một thất bại nữa sẽ khiến khoảng cách của Hà Nội FC với nhóm dẫn đầu trở nên đáng lo ngại hơn.

Hà Nội FC đang có khởi đầu chưa thực sự như kỳ vọng khi mới chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Đội bóng của HLV Harry Kewell cần một kết quả tích cực để củng cố niềm tin sau khởi đầu chưa thực sự thuyết phục. Với chỉ 1 chiến thắng từ đầu mùa, đội bóng giàu thành tích này đang chịu sức ép phải cải thiện cả kết quả, lẫn sự ổn định trong lối chơi.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Hà Nội FC luôn là đối thủ khiến Công an Hà Nội gặp khó. Tuy nhiên, với phong độ và chất lượng đội hình hiện tại, nhất là lại phải làm khách trước Công an Hà Nội, đội bóng của HLV Harry Kewell được nhận khó có thể giành trọn 3 điểm.

Sự ổn định trong cách vận hành lối chơi, chất lượng nhân sự cùng khả năng tận dụng cơ hội giúp Công an Hà Nội tạo được lợi thế đáng kể sau những vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, dù đang thăng hoa với phong độ ấn tượng tại V-League, thầy trò HLV Polking cũng đang phải đối mặt với bài toán quá tải. Đội bóng ngành Công an bước vào trận derby Thủ đô sau khi vừa phải mệt nhoài đá với Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite. Trước một Hà Nội FC khát khao tìm lại hình ảnh của mình, đây sẽ là thử thách rất lớn cho chiều sâu băng ghế dự bị của đội bóng do HLV Polking dẫn dắt.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18/10. Cả hai đều cần thể hiện bản lĩnh và sự ổn định nếu muốn tạo lợi thế ở giai đoạn đầu mùa giải.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026 - 2027

Ngày 17/10

17 giờ: Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định

18 giờ: SHB Đà Nẵng - Hải Phòng

18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An

Ngày 18/10

18 giờ: Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai

18 giờ: Bắc Ninh - TP Đồng Nai

19 giờ 15: Công an Hà Nội - Hà Nội FC

Ngày 19/10

18 giờ: Công an TP Hồ Chí Minh - Thể Công Viettel