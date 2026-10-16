Vòng 4 V-League 2026-2027: CLB Công an Hà Nội chạm trán Hà Nội FC

Sau ba vòng đấu đầu tiên, V-League 2026-2027 đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt ở cả nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vòng 4 sẽ diễn ra với 7 cặp đấu, trong đó tâm điểm là trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC, diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC sẵn sàng cho trận đấu với Công an Hà Nội.

Trước cuộc đối đầu này, Công an Hà Nội đang thể hiện phong độ ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp, giành trọn 9 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đoàn quân của HLV Polking được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ sở hữu đội hình chất lượng.

Đáng chú ý, ở trận derby sắp tới, Công an Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu do án treo giò. Đây là tổn thất đáng kể đối với hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC lại có khởi đầu chưa thực sự như kỳ vọng. Sau ba vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới giành được 1 chiến thắng và nhận 2 thất bại.

Với chất lượng đội hình hiện tại, Hà Nội FC được kỳ vọng có thể gây khó khăn cho Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng này cần thi đấu tập trung và tận dụng tốt các cơ hội trước đối thủ đang có thành tích toàn thắng.

Trong khi đó, Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp nhằm củng cố vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo thêm lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh chức vô địch.

Bên cạnh trận derby Thủ đô, màn so tài giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA lúc 18h ngày 17/10 cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Đây là cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa hai đội bóng đang có khởi đầu tích cực tại V-League mùa này.

Sau ba vòng đấu, SLNA giành được 7 điểm và nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ của đội bóng xứ Nghệ so với những khó khăn từng trải qua ở mùa giải trước.

Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng đang duy trì phong độ khá tốt. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng này giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel, qua đó tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có lực lượng chất lượng.

Với lợi thế sân nhà, Hà Tĩnh có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Tuy nhiên, SLNA cũng đặt mục tiêu giành điểm nhằm tiếp tục duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Một trận đấu khác đáng chú ý diễn ra lúc 17h ngày 17/10 khi Thanh Hóa tiếp đón Thép Xanh Nam Định.

Đây là cuộc đối đầu được dự báo không dễ dàng với đội bóng thành Nam khi họ đang trải qua hai trận liên tiếp không thắng tại V-League.

Trong bối cảnh cần tìm lại phong độ, HLV Vũ Hồng Việt còn gặp khó khăn về lực lượng khi Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva đều không thể ra sân do án treo giò.

Bên phía Thanh Hóa, lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để đội bóng hướng đến một kết quả tốt trước đối thủ được đánh giá có chất lượng nhân sự nhỉnh hơn.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh và Đồng Nai lúc 18h ngày 18/10 cũng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Cả hai đều là tân binh của V-League 2026-2027 nhưng đang có khởi đầu khác nhau.

Bắc Ninh đã giành được 3 điểm sau ba vòng đấu, trong khi Đồng Nai chưa có điểm nào và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng chưa ghi được bàn thắng nào, đồng thời để thủng lưới 6 lần sau 3 trận.

Ngoài 4 trận đấu nói trên, vòng 4 V-League 2026-2027 còn có nhiều trận đấu đáng chờ đợi khác.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026-2027.