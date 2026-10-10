Vòng 3 V-League 2026-2027: Thanh Hóa FC, Hoàng Anh Gia Lai cùng thắng

Chiều tối 10-10, Thanh Hóa FC làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC thuộc khuôn khổ vòng 3 V-League 2026-2027. Đội bóng xứ Thanh khởi đầu ấn tượng và vươn lên dẫn trước ở phút 15. Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Matheus Martins xử lý hay, vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm tung lưới chủ nhà.

Thanh Hóa FC đánh bại Hải Phòng FC 2-1 ngay trên sân Lạch Tray. Ảnh: VPF

Đến phút 19, cầu thủ Hải Phòng FC tạt bóng vào vòng cấm, Makaric đánh đầu làm tường cho đồng đội đưa bóng chạm tay hậu vệ Văn Lợi của Thanh Hóa FC. Trọng tài cho Hải Phòng FC được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, Makaric dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đất cảng.

Sang hiệp 2, thế trận giằng co nhưng Thanh Hóa FC vẫn biết cách để tạo nên khác biệt. Phút 57, Matheus có pha dốc bóng thẳng vào trung lộ rồi có đường chọc khe chính xác để ThongKhamsavath băng xuống rồi tung ra cú sút hiểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Những phút còn lại, dù các cầu thủ Hải Phòng FC nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn trước một hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ của Thanh Hóa FC. Thắng Hải Phòng FC 2-1, Thanh Hóa FC tạm vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Trên sân Quy Nhơn, Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0 và đây là trận thắng đầu tiên ở V-League 2026-2027 của thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi.

Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định hòa Ninh Bình FC 1-1. Hoàng Đức mở tỷ số cho Ninh Bình FC ở phút 57, nhưng đến phút 73 Mạnh Quỳnh gỡ hòa cho đội thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.