Vòng 3 V.League 2026-2027: Hà Tĩnh quật ngã Thể Công Viettel tại sân Hàng Đẫy

Sau quãng thời gian nghỉ phục vụ đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 10, V.League 2026-2027 chính thức trở lại với trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Hà Tĩnh có màn nhập cuộc tốt hơn trước chủ nhà Thể Công Viettel.

Những tình huống đôi công trong khoảng 15 phút đầu tiên của hai đội đều tạo cho đối thủ gặp khó khăn.

Bất ngờ đến ở phút thứ 16, từ cự ly gần 40m, Luiz Antonio tung ra cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng khẽ chạm vào Việt Hưng trước khi làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel, mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, VAR vào cuộc kiểm tra, trọng tài Mai Xuân Hùng trực tiếp kiểm tra màn hình trong tình huống tranh chấp của Việt Hưng và Da Silva.

Trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho Hà Tĩnh sau khi tham khảo màn hình VAR.

Bàn thua buộc Thể Công Viettel đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà.

Phút thứ 33, Thể Công Viettel tổ chức tấn công bên phía cánh trái theo hướng tấn công, bóng được đưa sâu xuống góc để Triệu Việt Hưng căng ngang và Văn Khang băng vào dứt điểm đánh bại thủ môn Thanh Tùng, gỡ hoà cho Thể Công Viettel.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Khuất Văn Khang ở mùa giải mới sau khi gặp phải chấn thương trước đó.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng để cầm hoà nhau với tỷ số 1-1.

Bước vào hiệp 2, Thể Công Viettel thay đổi nhân sự để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng cho thấy sự khó chịu dù phải thi đấu trên sân khách trước đội bóng mạnh như Thể Công Viettel.

Bất ngờ đến ở phút thứ 62, từ ngoài vòng cấm, Daniel Passira có pha dứt điểm mạnh đưa bóng vượt qua sự kiểm soát của Văn Việt để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội khách.

Bàn thắng của Daniel Passira không khác siêu phẩm của Atonio lập trong hiệp 1 cho Hà Tĩnh.

Cũng chỉ sau 4 phút sau bàn thắng thứ 2, Daniel Passira tạo dấu ấn với cú đúp vào lưới thủ môn Văn Việt.

Trong tình huống lộn xộn từ các pha dứt điểm của cầu thủ bên phía Hà Tĩnh, Daniel Passira chớp thời cơ, thoát xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Việt.

Dù nỗ lực trong thời gian còn lại của hiệp 2 nhưng Thể Công Viettel không ghi thêm bàn thắng và chấp nhận thua 1-3 trên sân nhà Hàng Đẫy trước Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2026-2027.