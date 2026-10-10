Vòng 3 V.League 2026-2027: CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Ninh Bình chia điểm trong trận cầu hấp dẫn

Cầu thủ hai đội tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Sau 2 vòng đấu, CLB Ninh Bình đang có phong độ cao khi giành 6 điểm tuyệt đối. Đội bóng Cố đô lần lượt đánh bại Hải Phòng 4-3 và Thanh Hóa 2-1. Trong khi đó, CLB Thép Xanh Nam Định khởi đầu bằng chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai nhưng bất ngờ thất thủ 0-3 trên sân của SHB Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến sân theo dõi trận đấu.

Tuy nhiên, những kết quả ấy chưa đủ để khẳng định CLB Ninh Bình vượt trội so với đội chủ sân Thiên Trường.

CLB Thép Xanh Nam Định đang sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt. Đặc biệt, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà là điểm tựa quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tìm lại sự tự tin. Khó khăn lớn nhất của Thép Xanh Nam Định nằm ở bài toán lực lượng khi tiền đạo Xuân Son vắng mặt vì chấn thương.

Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình đang sở hữu hàng công hiệu quả với 6 bàn thắng sau 2 trận. Nhưng việc để thủng lưới 4 lần cũng cho thấy hệ thống phòng ngự của đội khách chưa thực sự chắc chắn. Đây chính là điểm yếu để Thép Xanh Nam Định có thể khai thác bằng những pha phối hợp phản công nhanh và các tình huống cố định.

Với tính chất quan trọng của trận cầu tâm điểm vòng 3, các cầu thủ Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình nhập cuộc quyết liệt, chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu trận, tạo nên thế trận hấp dẫn của một trận derby giữa 2 đội bóng cùng tỉnh.

Ngay phút thứ 2, cầu thủ Ngọc Sơn bên phía Nam Định bứt tốc xuống sát đường biên ngang rồi căng bóng vào trong, tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút thứ 7, cầu thủ Lê Phát của Ninh Bình nỗ lực tạt bóng từ cánh phải để Lucao bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Những phút tiếp theo, Ninh Bình liên tục gây sức ép khiến Thép Xanh Nam Định gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, tạo nên thế trận giằng co. Hiệp đấu trôi về những phút cuối mà chưa đội nào ghi bàn mở tỷ số.

Phút 45, tiền vệ chơi năng nổ nhất bên phía Thép Xanh Nam Định là Ngọc Sơn tiếp tục có pha đi bóng hay và tạt bóng vừa tầm để Ti Phông đánh đầu. Tuy nhiên, bóng lại khẽ chạm xà ngang và đi ra ngoài.

Sau giờ nghỉ giải lao, bước vào hiệp 2, CLB Ninh Bình đẩy cao tốc độ trận đấu và sớm tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Phút 57, đội khách cụ thể hóa sức ép bằng bàn mở tỷ số. Từ pha căng ngang thuận lợi bên cánh trái của Quốc Việt, Hoàng Đức dứt điểm chính xác, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, Thép Xanh Nam Định nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 73, từ tình huống bóng được đưa vào vòng cấm, Tuấn Hải bật cao đánh đầu nhưng không thắng được hàng thủ đối phương. Mạnh Quỳnh nhanh chóng băng vào đá bồi quyết đoán, đánh bại thủ môn Văn Lâm, gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối trận diễn ra đôi công hấp dẫn. Thép Xanh Nam Định có thêm một số pha triển khai bóng từ hai cánh, trong khi Ninh Bình tổ chức phòng ngự, phản công. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua mà không bên nào ghi thêm bàn ấn định chiến thắng.

Người hâm mộ bóng đá Thành Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1 của đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định.

Chung cuộc, CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Ninh Bình hoà nhau với tỷ số 1-1.