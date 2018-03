Vòng 3 V-League 2018: Than Quảng Ninh thoát hiểm, Hải Phòng có chiến thắng đầu tay

Dù chỉ giành được 1 điểm trên sân Vinh của SLNA, nhưng như vậy là đủ để giúp Than Quảng Ninh tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Nam Định tiếp tục nếm trải sự khắc nghiệt của V-League khi trắng tay trên sân nhà.

Vùng đông bắc mở hội

Như thường lệ, Than Quảng Ninh đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước SLNA trên sân Vinh. Ở phút 17, Mạc Hồng Quân đã có pha ghi bàn tuyệt đẹp giúp Than QN vượt lên dẫn điểm. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề giúp đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng có một trận đấu dễ thở. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, SLNA đã vùng lên mạnh mẽ với 2 bàn thắng của Osmar và Olaha. Những phút tiếp theo, đoàn quân xứ Nghệ liên tục ép sân. Đáng tiếc, những cú dứt điểm cuối cùng của họ đều không có được sự chính xác cần thiết. Nghiệt ngã hơn nữa họ phải nhận bàn thua ở phút 75 do công của Thanh Hiền.

Hải Phòng đánh bại Nam Định trên sân khách.

Với Than Quảng Ninh, họ đã kéo dài số trận không thắng trên sân Vinh lên con số 6. Tuy nhiên, đây là một kết quả vừa đủ giúp Than Quảng Ninh tạm vươn lên ngôi đầu bảng trước khi Hà Nội FC đá bù vào ngày 5/4 tới.

Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, Hải Phòng đã có chiến thắng tối thiểu trước Nam Định. Người ghi bàn thắng duy nhất là Stevens. Siêu phẩm của tiền đạo người Jamaica xứng đáng được coi là bàn thắng đẹp nhất vòng 2. Với tân binh Nam Định, khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng đã bủa vây họ ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

TP. HCM thị uy trước đối thủ cùng thành phố

Sự thận trọng đã khiến trận Derby Sài Thành khởi đầu khá buồn tẻ. Thế trận cân bằng được cân bằng cho đến những phút cuối trước khi Phi Sơn có 10 phút tỏa sáng rực rỡ. Phút 82, từ một đường phá bóng dài bên phía phần sân nhà, Phi Sơn thoát nhanh xuống xỉa bóng vào góc xa. Sau đó, tiền đạo gốc Nghệ An có pha kiến tạo thông minh cho Gustavo ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League. Trong những phút cuối, Sài Gòn chỉ có 1 bàn gỡ do công của Dungary.

Cần Thơ có chiến thắng vô cùng quan trọng.

Ở xứ Tây Đô, XSKT Cần Thơ đã có chiến thắng khá bất ngờ trước B. Bình Dương. Đây là trận đấu mà HLV Đinh Hồng Vinh đã có sự phục vụ của chân sút Wander Luiz mới chuyển đến từ Quảng Nam. Romario là người đưa đội bóng đất Thủ vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Patiyo với 1 cú đúp đã đem vè 3 điểm vô cùng quan trọng cho XSKT Cần Thơ trước khi phải đối đầu với Hải Phòng và SLNA.

Kết quả các trận đấu khác.

BXH sau 2 vòng đấu