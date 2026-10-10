Vòng 3 LPBank V-League 2026/27: Tâm điểm Thiên Trường

Tương lai của huấn luyện viên Harry Kewell cũng được dư luận quan tâm khi Hà Nội FC chịu áp lực phải thắng tân binh Bắc Ninh có phong độ ổn hơn.

Lợi thế sân nhà chưa chắc đã giúp Nam Định (áo trắng) thắng được Ninh Bình (áo sẫm).

CAHN đang cho thấy mình xứng đáng là đương kim vô địch khi có 3 chiến thắng liên tiếp, đẩy áp lực cho các câu lạc bộ bám đuổi. Ninh Bình và Nam Định đang là những câu lạc bộ hiểu sức ép này và hai ứng viên vô địch phải chạm trán nhau trực tiếp vào cuối tuần.

Nam Định mới có 3 điểm sau hai trận và rất cần chiến thắng để chen chân trở lại nhóm dẫn đầu. Đội bóng thành Nam mất Xuân Son vì chấn thương, nhưng điều đó có thể càng khiến quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lớn hơn khi tiếp đón đối thủ láng giềng.

Ninh Bình đang có phong độ hoàn hảo với hai trận toàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hiểu rằng một chiến thắng tại Thiên Trường có thể giúp Ninh Bình tiếp tục gây sức ép trực tiếp lên CAHN. Hai đội được đánh giá khá cân bằng về chất lượng, bởi vậy cuộc đấu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng.

Nếu Nam Định – Ninh Bình là cuộc chiến của nhóm đầu, thì Hà Nội FC lại bước vào vòng 3 với áp lực hoàn toàn khác. Hai trận đầu tiên đều thất bại, đội bóng giàu truyền thống nhất V-League đang nằm ở nhóm cuối và phải nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng. Việc phải thi đấu tại Mỹ Đình thay vì Hàng Đẫy càng khiến thử thách của huấn luyện viên Harry Kewell trở nên đáng chú ý.

Sau khi bị SHB Đà Nẵng loại khỏi Cúp quốc gia, Hà Nội FC càng cần một chiến thắng để ngăn cuộc khủng hoảng kéo dài. Không có gì đảm bảo cho tương lai huấn luyện viên Kewell nếu Hà Nội FC tiếp tục thua trận thứ 4 liên tiếp.

Bắc Ninh FC không phải đối thủ dễ bắt nạt. Tân binh này vừa đánh bại CATP.HCM ở vòng 2 và cho thấy cách chơi phòng ngự phản công khó chịu. Brenner trên hàng công cũng là cái tên có thể gây nguy hiểm nếu Hà Nội FC dâng cao và để lộ khoảng trống.

Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý là HAGL gặp SHB Đà Nẵng. HAGL chưa có điểm nào sau hai vòng và đang phải đối mặt với một khởi đầu đáng thất vọng. Việc sân Pleiku đang cải tạo vì ảnh hưởng của mưa kéo dài khiến đội bóng phố núi phải chuyển xuống sân Quy Nhơn. Bất lợi sân nhà theo nghĩa truyền thống vì thế càng khiến HAGL gặp khó.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang có tinh thần rất tốt. Đội bóng sông Hàn vừa loại Hà Nội FC khỏi Cúp QG và cũng đã có chiến thắng trước Nam Định ở V-League. Sự tự tin ấy có thể trở thành điểm tựa để thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có điểm trước HAGL. Đội bóng phố núi cần nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công nếu không muốn tiếp tục chìm ở đáy bảng.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026- 2027: