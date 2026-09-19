Vòng 3 LPBank V.League 1 2026/27 SVĐ Bình Phước “mở tiệc”

Chủ nhật, 20-9-2026 - 18g00

SVĐ Bình Phước

Chiều tối Chủ nhật 20-9, sân Bình Phước sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam khi TP. Đồng Nai tiếp đón Công an Hà Nội (CAHN) trong trận đấu sớm vòng 3 LPBank V.League 1 2026/27.

Một bên là tân binh đang đi tìm điểm số đầu tiên. Một bên là đương kim vô địch V.League với một đội hình quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia.

Một cuộc đối đầu vì thế không chỉ có câu chuyện về điểm số, mà còn là dịp để người hâm mộ được chứng kiến một “bữa tiệc” bóng đá ngay trên sân Bình Phước.

Toàn cảnh SVĐ Bình Phước về chiều tối, ánh đèn sân bật sáng, khán giả trên khán đài.

Tân binh khát điểm

Sau hai vòng đấu đầu tiên, TP. Đồng Nai chưa có được điểm số nào và cũng chưa ghi bàn. Đội lần lượt nhận thất bại trước Thể Công - Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đó chắc chắn chưa phải khởi đầu mà đội bóng mới lên chơi tại V.League1 mong muốn.

Nhưng bóng đá luôn dành cho những đội bóng biết đứng dậy sau những bước chạy đầu tiên chưa như ý.

Và lần này, TP. Đồng Nai có một lợi thế rất lớn: được trở về sân nhà (SVĐ Bình Phước) - nơi những người yêu mến đội bóng từng mang tên Trường Tươi Bình Phước vẫn còn dành cho các cầu thủ một tình cảm đặc biệt.

Trên sân ấy, những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường không chỉ mang đến giá trị chuyên môn, mà còn tạo nên sức hút đặc biệt đối với khán giả.

Một điểm số trước CAHN sẽ là mục tiêu đáng chờ đợi của chủ nhà. Nhưng quan trọng hơn, đây là cơ hội để TP. Đồng Nai chứng minh rằng một tân binh không bước vào V.League1 chỉ để “góp mặt”!

Thử thách mang tên nhà vô địch

Nếu TP. Đồng Nai đang đi tìm những điểm số đầu tiên, thì CAHN lại đến Bình Phước với tư thế của đội bóng đang bảo vệ ngôi vương.

Sau hai vòng đấu, CAHN đã có trọn vẹn 6 điểm và chưa để thủng lưới.

Sự khác biệt ấy cho thấy thử thách dành cho đội chủ nhà lớn đến mức nào.

Nhưng điều khiến cuộc đối đầu này trở nên đáng chờ đợi không chỉ nằm ở bảng điểm.

CAHN sở hữu hàng loạt cầu thủ đang hoặc vừa được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam và sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 trong vài ngày tới đây.

Đó là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô và Nguyễn Adou Leygley Minh.

Danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố trên trang chủ VFF ngày 18-9. Nguồn: VFF

Đặc biệt, Nguyễn Adou Leygley Minh đang là một trong những gương mặt đáng chú ý của CAHN sau khi lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

“Dàn sao” tuyển thủ VN trong màu áo CAHN. Nguồn: bongdaplus.vn

Một cuộc hội ngộ của những người quen

Điều thú vị của trận đấu còn nằm ở những cuộc hội ngộ.

Ở phía chủ nhà là Công Phượng, Xuân Trường - những cái tên từng để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Bên kia chiến tuyến là những người đồng đội, những người bạn quen thuộc trong nhiều đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Vì vậy, trận TP. Đồng Nai - CAHN có thể được nhìn từ một góc độ khác: một cuộc gặp gỡ giữa những người từng khoác áo tuyển Bóng đá Quốc gia - Những gương mặt quen thuộc và yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Nhưng lần này, họ ở hai chiến tuyến.

Không còn là màu áo đội tuyển.

Không còn là những buổi tập chung.

Để chiều tối 20-9, họ sẽ đối đầu nhau để giành từng khoảng sân, từng pha bóng và từng điểm số.

“Công Phượng, Xuân Trường và những người đồng đội cũ - lần này mỗi người đứng ở một phía của cuộc chơi”.

Không chỉ là một trận đấu

Có lẽ điều người hâm mộ chờ đợi nhất không đơn thuần là một kết quả.

Đó còn là không khí của một ngày hội bóng đá trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau những tháng ngày chờ đợi, sân Bình Phước sẽ sáng đèn cho một trận đấu V.League mà trên sân có rất nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Một bên là những cầu thủ đang khát khao khẳng định mình trong hành trình của một tân binh.

Một bên là những tuyển thủ quốc gia đang khoác áo nhà đương kim vô địch.

Và trên khán đài là những người hâm mộ đến để xem bóng đá, cổ vũ cho đội bóng quê hương và cũng để gặp lại những thần tượng từng nhiều lần mang đến cảm xúc trong màu áo đội tuyển.

Đó chính là lý do người ta có thể chờ đợi một “bữa tiệc bóng đá” ở Bình Phước.

Không cần phải là một trận đấu có thật nhiều bàn thắng.

Không cần một kịch bản được viết sẵn.

Chỉ cần các cầu thủ chơi hết mình, khán đài đầy ắp tiếng cổ vũ và những ngôi sao tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ - sân Bình Phước đã có thể trở thành một sân khấu đẹp của bóng đá Việt Nam.