Vòng 3 Championess League 2-26/27: Người ngẩng mặt, kẻ cúi đầu

Chừng này chưa đủ đâu, Michael Carrick

xCũng là thất bại với tỷ số 1-4, nhưng cái cách mà người hâm mộ cùng các cựu danh thủ "Quỷ đỏ" phản ứng lại bùng nổ dữ dội như một trận "lôi đình". Giờ đây, thành Manchester chẳng thể lấy kết quả của Barca hay Leipzig ra làm bình phong so sánh, bởi những đội bóng đánh bại các đại diện kia đều là đương kim vô địch hay "vua" của giải đấu. Nhìn ra xung quanh, những cái tên mà các Manucian ghen tị đặt lên bàn cân là Aston Villa, Liverpool, Arsenal hay Man City, những đại diện Premier League đang lần lượt chia nhau các vị trí thứ 2, 3, 7 và 10 trên bảng xếp hạng tổng gồm 36 đội sau 3 lượt trận. Còn Manchester United? Họ chới với ở vị trí thứ 18.

Tuy nhiên, con số 18/36 tại Champions League vẫn chưa lột tả hết bản chất cơn khủng hoảng lịch sử, kéo dài của MU. Việc Quỷ đỏ thất bại thực ra không còn là điều quá xa lạ nếu nhìn vào phong độ phập phù của họ tại Ngoại hạng Anh (đang lận đận ở vị trí thứ 13 sau 7 vòng đấu). Nhưng việc để thua tơi tả trước một tân binh Serie A như Como, đội bóng vốn cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tương tự, với cách biệt tới 3 bàn đã trở thành một giọt nước tràn ly.

Các CĐV Man United bàng hoàng nhận ra đội bóng của họ "càng cải tiến càng lùi", thi đấu thiếu nhất quán và tương lai hoàn toàn mờ mịt. Họ cảm thấy xấu hổ và bị phản bội. Como không phải Real Madrid, Bayern Munich hay PSG, nhưng đại diện Serie A vẫn bắt Quỷ đỏ phải quỳ gối và khiến họ trông không khác gì một tập thể hạng bét.

Đau đớn hơn, chính Como qua trận đấu này đã "dạy" cho nửa đỏ thành Manchester một bài học đắt giá về cách thoát khỏi khủng hoảng: trung thành với bản sắc, kiên định với con đường đã chọn, xây dựng hệ thống chiến thuật rõ ràng, chú trọng phát triển cầu thủ và định hướng vận hành CLB một cách chuẩn mực.

Càng nhìn Arsenal ngẩng cao đầu rời nước Đức sau trận hòa 2-2 đầy bản lĩnh trước Bayern Munich, rồi nhìn Aston Villa cùng Liverpool chễm chệ ở nhóm đầu bảng xếp hạng, người hâm mộ bóng đá Anh càng thêm lắc đầu ngán ngẩm. Hình ảnh HLV Michael Carrick cô đơn cúi đầu tạ lỗi trước góc khán đài thưa thớt vài CĐV MU còn trụ lại tại Stadio Giuseppe Sinigaglia chính là biểu tượng cay đắng nhất cho sự sa sút không phanh của một gã khổng lồ đã mất phương hướng.