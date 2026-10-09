Vòng 2, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027: Khatoco Khánh Hòa gặp đối thủ mạnh

Ngày 11-10, đội bóng Khatoco Khánh Hòa sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ khá mạnh là Công an Nhân dân trong khuôn khổ vòng 2, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Sacombank League 2-2026 - 2027. Đây là trận đấu được dự đoán không hề dễ dàng của đội bóng chủ nhà.

Khatoco Khánh Hòa đã có khởi đầu tạm ổn trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2026 - 2027 khi có 2 trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ (trên sân khách), Trường Đại học Văn Hiến (sân nhà 19-8 Nha Trang) tại giải hạng Nhất, vòng loại Cúp Quốc gia.

Tuy vậy, qua những gì thể hiện trước 2 đối thủ được đánh giá không quá mạnh như Xuân Thiện Phú Thọ, Trường Đại học Văn Hiến, đội bóng Khatoco Khánh Hòa còn nhiều điều phải làm. Đặc biệt là ở tuyến giữa, đội bóng phố biển cho thấy thiếu mắt xích tạo nên sự liên kết giữa các tuyến. Trong khi đó, hàng công trông chờ khá nhiều vào lối chơi năng nổ của Quốc Minh (cầu thủ Việt kiều) và kinh nghiệm lão luyện của tiền đạo Văn Tùng, song khả năng chớp thời cơ và săn bàn của hai cầu thủ này còn hạn chế. Thêm vào đó, Khatoco Khánh Hòa cũng tỏ ra “đuối” trong các phương án tận dụng cơ hội ở những tình huống cố định. Như trong trận đấu trên sân nhà gặp đội bóng Trường Đại học Văn Hiến, hầu hết tình huống đá phạt góc của Khatoco Khánh Hòa đều dễ dàng bị các hậu vệ đối phương ngăn chặn. Do vậy, trong cuộc tiếp đón đối thủ được đánh giá khá cao như Công an Nhân dân đòi hỏi Khatoco Khánh Hòa cần có sự điều chỉnh lối chơi, nâng cấp lực lượng.

Đội bóng Khatoco Khánh Hòa sẽ có trận đấu trên sân nhà gặp Công an Nhân dân ở vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia.

Trong trận đấu trên sân nhà 19-8 Nha Trang tới đây, Khatoco Khánh Hòa sẽ trình làng tiền đạo người Ukraine Oleksandr Kurakin. Năm nay 20 tuổi, Oleksandr Kurakin từng có thời gian tập luyện tại các học viện bóng đá Slovakia, Ba Lan và Đan Mạch trước khi đầu quân cho Khatoco Khánh Hòa. Sở hữu chiều cao 1,92m và có khả năng chơi tốt cả hai chân, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà.

Về phía đội khách Công an Nhân dân, đây là cái tên mới ở giải hạng Nhất quốc gia nhưng lại khá quen thuộc ở V.League 1 với tên cũ là PVF - CAND. Ngay từ đầu mùa giải năm nay, đội bóng Công an Nhân dân đã cho thấy tham vọng lớn trở lại V.League 1 khi có sự đầu tư mạnh, tăng cường lực lượng. Trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng Công an Nhân dân mùa này được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, một trong những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm tại các câu lạc bộ lớn như: Sài Gòn, Thanh Hóa, Thể Công - Viettel. Đội hình Công an Nhân dân cũng sở hữu nhiều gương mặt cầu thủ được rèn giũa qua nhiều cấp đội đội tuyển, đấu trường V.League 1 như: Minh Vương, Đình Triệu, Thanh Nhàn…

Ngay những trận đấu đầu tiên mùa giải năm nay, đội bóng Công an Nhân dân đã cho thấy sức mạnh của mình khi có liên tiếp 2 trận thắng trước Long An (giải hạng Nhất, tỷ số 2-1) và Huế (vòng loại Cúp Quốc gia, tỷ số 4-1). Tuy mùa giải 2026 - 2027 chỉ mới giai đoạn bắt đầu, song đội bóng Công an Nhân dân đã cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá cho một trong hai chiếc vé thăng hạng V.League 1. Đến làm khách trên sân vận động 19-8 Nha Trang gặp chủ nhà Khatoco Khánh Hòa, mục tiêu của đội bóng Công an Nhân dân là tiếp tục giành chiến thắng.

Khatoco Khánh Hòa đang có lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà, thế nhưng đứng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, thầy trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giữ được 1 điểm trên sân nhà trước Công an Nhân dân cũng được coi là thành công đối với đội bóng phố biển.