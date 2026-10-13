Vòng 2, Giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: Chờ 'sao' trẻ lên tiếng

Hà Nội Tasco Auto tìm lời giải cho bài toán nhân sự

Câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto tại vòng 1, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Ảnh: Hà Nội Tasco Auto.

Ngày 13-10, đại diện 8 đội bóng tham dự vòng 2 đã dự họp kỹ thuật tại Vĩnh Long, chốt danh sách 14 vận động viên chính thức của mỗi đội tham gia thi đấu. Đáng chú ý, một số gương mặt quan trọng không góp mặt, buộc các đội phải điều chỉnh phương án chuyên môn trước chặng đua quyết định của mùa giải.

Với Hà Nội Tasco Auto, sự vắng mặt của chủ công Vi Thị Như Quỳnh là tổn thất đáng kể. Vì lý do sức khỏe, tay đập này không được đăng ký thi đấu và sẽ đảm nhận công việc mới trong ban huấn luyện. Tại vòng 1, cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh là một trong những mũi tấn công quan trọng, góp phần giúp đội bóng Thủ đô dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm.

Mất một chủ công giàu kinh nghiệm, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cộng sự sẽ phải tính toán lại phương án tổ chức tấn công, phân phối bóng và duy trì khả năng ghi điểm trong những thời điểm quyết định. Đây là thách thức không nhỏ khi vòng 2 có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc, suất dự bán kết và cả cuộc chiến trụ hạng.

Tuy nhiên, Hà Nội Tasco Auto cũng có sự bổ sung đáng chú ý: chủ công Brankica Mihajlovic, tuyển thủ Serbia từng giành Huy chương bạc Olympic Rio 2016, Huy chương đồng Olympic Tokyo 2020 và hai lần vô địch thế giới. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, sự hiện diện của Mihajlovic được kỳ vọng giúp đội bóng Thủ đô gia tăng sức mạnh tấn công, đồng thời tạo điểm tựa cho các đồng đội trẻ.

Bên cạnh ngoại binh mới, Hà Nội Tasco Auto vẫn có những gương mặt trẻ đáng chú ý, trong đó có chủ công Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh. Khi cơ hội vào sân có thể rộng mở hơn, các vận động viên này cần tận dụng tốt thời gian thi đấu để chứng tỏ năng lực, chia sẻ gánh nặng ghi điểm với những nhân tố chủ lực.

Sau giai đoạn 1, Hà Nội Tasco Auto đang có lợi thế rõ rệt khi dẫn đầu với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Hóa chất Đức Giang Lào Cai 3 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này chưa đủ để bảo đảm một vị trí trong nhóm bốn đội vào bán kết. Đội bóng Thủ đô cần duy trì sự ổn định, nhất là trong những trận đấu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh những cú sảy chân trước các đội đang “khát” điểm.

Cơ hội của các “sao” trẻ

Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An chuẩn bị cho vòng 2. Ảnh: VTV Bình Điền Long An.

Ở các đội bóng khác, nhiều tuyển thủ quan trọng cũng vắng mặt. Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An không có chủ công Trần Thị Thanh Thúy do cô đã sang Nhật Bản thi đấu. Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 không đăng ký chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh khi cô đã tham gia ban huấn luyện với vai trò trợ lý. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Thị Uyên của Ninh Bình tiếp tục vắng mặt để hồi phục sau phẫu thuật chấn thương.

Những thiếu hụt nhân sự này có thể làm thay đổi tương quan lực lượng, nhất là khi các đội bước vào giai đoạn mà mỗi trận đấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu mùa giải.

Các cầu thủ trẻ của Hà Nội Tasco Auto có cơ hội khẳng định bản thân ở vòng 2. Ảnh: Hà Nội Tasco Auto.

Việc một số tuyển thủ chủ lực vắng mặt cũng mở ra cơ hội cho lớp vận động viên trẻ. Bên cạnh Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh của Hà Nội, những cái tên như phụ công Lê Như Anh (VTV Bình Điền Long An), chủ công Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa), Đỗ Lại Yến Nhi (Hưng Yên), Nguyễn Minh Thu (Vietinbank), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An) và Lại Thị Khánh Huyền (Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19) cũng được kỳ vọng thể hiện khả năng.

Trong hai năm gần đây, nhiều vận động viên trẻ đã tiến bộ rõ rệt, từng bước khẳng định vị trí tại câu lạc bộ dù chưa bước qua tuổi 20. Vòng 2 vì thế không chỉ là cuộc đua điểm số giữa tám đội mà còn là cơ hội để những gương mặt trẻ chứng minh giá trị, góp phần tạo nên diện mạo mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cuộc đua trụ hạng thêm căng thẳng

Chủ công người Thái Lan Sasipapron Janthawisut của đội Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ảnh: Xi măng Long Sơn Thanh Hóa

Nếu nhóm đầu hướng đến suất bán kết, các đội cuối bảng lại chịu áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Sau giai đoạn 1, ngoài 4 đội dẫn đầu là Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền – Long An, Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 thì 4 đội nhóm cuối gồm: LP Bank Ninh Bình (10 điểm), Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (8 điểm), Vietinbank (6 điểm), còn Geleximco Hưng Yên chưa giành được điểm nào.

Trong bối cảnh đó, câu lạc bộ Vietinbank quyết định tăng cường lực lượng vào phút chót. Ngoài chủ công Kashauna Williams (Mỹ), đội bóng này bổ sung chủ công trẻ Ampha Sonsurat của Thái Lan, người có mặt tại Vĩnh Long tối 11-10 để hội quân. Với thành tích 2 thắng, 5 thua ở giai đoạn 1, đội bóng ngành ngân hàng cần nhanh chóng cải thiện hiệu quả thi đấu nếu muốn tránh rơi vào tình thế bất lợi trong cuộc đua trụ hạng.

Câu lạc bộ Geleximco Hưng Yên cũng tăng cường chủ công trẻ người Thái Lan Natchaya Tahae sau khi trải qua 7 trận toàn thua ở giai đoạn đầu. Với đội bóng của HLV Trần Văn Giáp, mục tiêu trước mắt là cải thiện khả năng cạnh tranh và giành những điểm số đầu tiên, thay vì đặt nặng cuộc đua vào bán kết.

Trong khi đó, LP Bank Ninh Bình và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn có cơ hội chen chân vào nhóm bốn đội dẫn đầu nếu tạo được chuỗi kết quả tích cực. Dù vậy, việc thiếu đội trưởng Nguyễn Thị Uyên khiến LP Bank Ninh Bình phải tính toán kỹ hơn trong tổ chức lối chơi, còn Thanh Hóa cần tận dụng tốt chất lượng ngoại binh để cải thiện vị trí.

Theo danh sách đăng ký, giai đoạn 2 có 13 ngoại binh góp mặt, trong đó 5 đội sử dụng hai ngoại binh và 3 đội đăng ký một ngoại binh. Sự tăng cường này cho thấy các câu lạc bộ đều muốn nâng cao sức cạnh tranh, dù mục tiêu cụ thể có sự khác biệt khi đội hướng đến ngôi vô địch, đội tìm vé bán kết, đội lại ưu tiên trụ hạng.