MU đối đầu Liverpool tại Anfield

Tâm điểm vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026-2027 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United (MU) trên sân Anfield lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam). Trận derby nước Anh diễn ra trong bối cảnh hai đội đang có sự khác biệt đáng kể về phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng.

Liverpool có lợi thế sân nhà khi tiếp đón MU ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

MU bước vào trận đấu với nhiều nỗi lo khi chỉ giành được 8 điểm sau 10 vòng, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng khiến đội bóng thành Manchester chịu sức ép lớn trong cuộc đua thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa ở vòng đấu gần nhất tiếp tục phơi bày những hạn chế trong hệ thống phòng ngự của MU. Dù hàng công cho thấy khả năng tạo ra cơ hội và ghi bàn, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định khiến đội bóng không thể bảo toàn lợi thế.

Chuyến làm khách tại Anfield vì thế được dự báo đầy khó khăn với thầy trò HLV Pochettino. Trước một Liverpool sở hữu lối chơi giàu tốc độ, khả năng pressing mạnh mẽ và tận dụng tốt những khoảng trống, MU cần cải thiện đáng kể khả năng tổ chức phòng ngự nếu muốn giành điểm.

Ở chiều ngược lại, Liverpool có lợi thế sân nhà cùng sự tự tin trước cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. Khả năng kiểm soát thế trận, gây sức ép liên tục và khai thác những sai lầm của đối phương sẽ là cơ sở để đội chủ sân Anfield hướng tới chiến thắng.

Tuy nhiên, tính chất căng thẳng của trận derby nước Anh khiến mọi dự đoán đều mang tính tương đối. MU vẫn có thể tạo ra bất ngờ nếu duy trì được sự tập trung, tổ chức đội hình chặt chẽ và tận dụng hiệu quả những tình huống phản công.

Arsenal gặp khó, Man City quyết tâm trở lại

Bên cạnh trận đại chiến tại Anfield, cuộc đối đầu giữa Newcastle và Arsenal vào lúc 0h30 ngày 22/11 cũng thu hút sự chú ý khi có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Arsenal đối diện thử thách trên sân Newcastle, trong khi Man City quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Fulham.

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm sau 10 vòng đấu. Phong độ ổn định cùng khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp đội bóng thành London tạo được lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, chuyến hành quân tới sân St James' Park được dự báo không dễ dàng. Newcastle luôn là đối thủ khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà, đặc biệt nhờ lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Để giành kết quả thuận lợi, Arsenal cần kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và duy trì sự tập trung trước sức ép từ đội chủ nhà. Khả năng tận dụng cơ hội cũng có thể trở thành yếu tố quyết định trong một trận đấu được dự báo có thế trận chặt chẽ.

Trong khi đó, Man City tiếp đón Fulham trên sân Etihad lúc 19h30 ngày 21/11 với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Những kết quả không như mong đợi khiến thầy trò HLV Enzo Maresca chịu áp lực phải nhanh chóng cải thiện phong độ.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tấn công, Man City cần khắc phục những khoảng trống ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong các tình huống đối phương phản công nhanh. Trước Fulham, đội chủ sân Etihad được đánh giá có lợi thế về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bộc lộ sự thiếu chắc chắn, Man City hoàn toàn có thể gặp khó trước một đối thủ sẵn sàng chơi phòng ngự phản công.

Vòng 11 còn chứng kiến Chelsea tiếp đón Leeds United và Tottenham đối đầu Ipswich Town. Trong bối cảnh cuộc đua ở cả hai đầu bảng xếp hạng đang diễn biến khó lường, kết quả những trận đấu cuối tuần có thể tạo ra thay đổi đáng kể về thứ hạng cũng như áp lực dành cho các đội bóng.