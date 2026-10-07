Vòng 11 giải nữ VĐQG 2026: Khi TPHCM I gọi Hà Nội I không trả lời

Sau một thời gian tạm dừng để tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 2026, giải bóng đá nữ QG 2026 sẽ trở lại vào chiều 8/10 với các cặp đấu ở vòng 11.

Một chút hy vọng sau quãng nghỉ cho các đội đang đeo bám phía sau nhưng nếu TPHCM I (25 điểm) không tự… hại mình thì xem ra chức vô địch mùa này vẫn không đổi chủ.

Hà Nội I (áo hồng) vẫn chưa thể bắt vía được TP.HCM I

Hồi đầu mùa, giới mộ điệu chờ đợi sự trở lại của Hà Nội I, trông ngóng sự lớn mạnh của Thái Nguyên T&T (18 điểm) sau những “thương vụ bạc tỉ” nhưng cuộc đua vô địch không có sự mới mẻ nào đáng kể, khi càng bước vào giai đoạn quyết định, TPHCM I càng thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Cách biệt đến 6 điểm so với Hà Nội I (19 điểm) đang xếp nhì là bảo chứng để cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chị tự tin trên hành trình đến mục tiêu bảo vệ “ngôi hậu” đang nắm giữ trong nhiều năm qua.

Về mặt lý thuyết, Hà Nội I và Thái Nguyên có thể trông chờ vào vào sự sảy chân của các nhà đương kim giữ cúp, trong khi bản thân chơi tốt hơn sau quãng nghỉ. Nhưng TPHCM I tin vào bản lĩnh và sức mạnh của họ, không dễ cho các đối thủ toại ý.

Chưa kể, trước khi mong đối thủ đánh rơi điểm trong trận gặp Than KSVN, Hà Nội I phải đánh bại được Phong Phú Hà Nam ở vòng đấu này, nếu không dễ bị Thái Nguyên qua mặt, khi chỉ gặp Hà Nội II.