Vòng 10 Ngoại hạng Anh: Man City sa sút, MU thoát thua nghẹt thở

Man City hụt hơi, Chelsea gây thất vọng

Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027 chứng kiến những kết quả nằm ngoài dự đoán khi hai đội bóng được đánh giá cao là Man City và Chelsea cùng nhận thất bại. Trong khi Man City tiếp tục bộc lộ những vấn đề về phong độ, Chelsea cũng đánh mất cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Liam Delap hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nottingham Forest.

Làm khách trên sân City Ground của Nottingham Forest, Man City được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để duy trì sức ép lên đội đầu bảng Arsenal. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại trải qua trận đấu đáng thất vọng khi để thua với tỷ số 1-3.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo ra khác biệt. Jair Cunha mở tỷ số ngay phút thứ 6 trước khi Liam Delap nhân đôi cách biệt ở phút 18. Hai bàn thua chóng vánh khiến Man City rơi vào thế bị động, dù sở hữu đội hình được đánh giá vượt trội.

Sang hiệp hai, Rayan Cherki thắp lại hy vọng cho đội khách bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 52. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm bàn gỡ của Man City không mang lại hiệu quả. Phút 73, Liam Delap hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nottingham Forest.

Thất bại này khiến Man City tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Sau 10 vòng đấu, đội bóng thành Manchester có 21 điểm, kém Arsenal 6 điểm. Khoảng cách trên đặt ra thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Pep Guardiola trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Ở trận đấu khác, Chelsea cũng gây thất vọng khi để thua Sunderland 0-1. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng thành London không thể chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 36 khi Enzo Le Fee thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Sunderland vượt lên dẫn trước. Trong thời gian còn lại, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Chiến thắng tối thiểu giúp Sunderland giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, thất bại khiến Chelsea đánh mất cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

MU thoát thua kịch tính trước Aston Villa

Trên sân Old Trafford, MU và Aston Villa tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 10 với màn rượt đuổi tỷ số có tới 8 bàn thắng. Kết quả hòa 4-4 phản ánh những diễn biến khó lường trong cuộc đối đầu giữa hai đội.

Patrick Dorgu ghi bàn ở phút 90+6, ấn định tỷ số hòa 4-4, giúp MU giữ lại một điểm quý giá trên sân nhà Old Trafford.

Aston Villa gây bất ngờ khi liên tiếp ghi hai bàn thắng chỉ trong 4 phút đầu tiên nhờ công của Alysson và Nicolas Jackson. Việc để thủng lưới quá sớm khiến MU buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 16, Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt xuống 1-2, trước khi Youri Tielemans đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 44. Tuy nhiên, những hạn chế trong khâu phòng ngự tiếp tục khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá.

Ngay đầu hiệp hai, Aston Villa một lần nữa vượt lên dẫn trước. John McGinn ghi bàn ở phút 48, trước khi Leon Goretzka nâng tỷ số lên 4-2 chỉ 5 phút sau đó. Với khoảng cách hai bàn, đội khách đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng.

Trong thế trận tưởng chừng đã an bài, MU bất ngờ vùng lên ở những phút bù giờ. Joshua Zirkzee ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút 90+2, trước khi Patrick Dorgu lập công ở phút 90+6, giữ lại một điểm cho đội chủ nhà.

Màn ngược dòng muộn giúp MU tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà, song kết quả hòa vẫn cho thấy những bất ổn trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Nhìn tổng thể, vòng 10 Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh khó lường. Trong khi Arsenal có thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch, những cú sảy chân của Man City và Chelsea cùng màn thoát thua của MU cho thấy các đội bóng lớn vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027: Everton 3-1 Coventry Leeds 1-0 Tottenham Fulham 1-1 Newcastle Arsenal 1-0 Hull City Nottingham Forest 3-1 Man City Sunderland 1-0 Chelsea Ipswich 1-2 Bournemouth Brighton 2-0 Brentford Crystal Palace 1-3 Liverpool MU 4-4 Aston Villa