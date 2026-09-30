Vonfram hút dòng vốn mới, đâu là lợi thế của MSR?

Dòng vốn tìm đến các mắt xích của chuỗi vonfram

Một loạt diễn biến gần đây cho thấy vonfram đang thu hút nguồn vốn mới ở nhiều giai đoạn của chuỗi giá trị. Blue Moon Metals là một ví dụ. Theo dữ liệu Bloomberg, chốt ngày 18/8, doanh nghiệp có vốn hóa khoảng 595 triệu USD, dù vẫn trong giai đoạn phát triển và chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động khai khoáng.

Theo báo cáo mới nhất của doanh nghiệp, từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2026, Blue Moon đã huy động khoảng 219 triệu USD qua các đợt phát hành cổ phần. Nguồn vốn này được sử dụng để tiếp tục phát triển danh mục tài sản trước khi các dự án bước vào giai đoạn tạo doanh thu.

Điều này cho thấy thị trường vốn đang dành nguồn lực cho những tài sản khoáng sản có giá trị kinh tế chủ yếu nằm ở tương lai.

Ở một giai đoạn khác, ngày 24/9, Elmet Group công bố kế hoạch mua 4,99% cổ phần MSR, tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD theo giá trị giao dịch. Khác với một nhà đầu tư tài chính mới tiếp cận doanh nghiệp, Elmet đã đồng hành trong chuỗi cung ứng của MSR hơn 12 năm trước khi quyết định đầu tư.

Hai trường hợp cho thấy dòng vốn đang hiện diện ở những giai đoạn khác nhau của ngành vonfram: từ tài nguyên cần tiếp tục được phát triển đến những năng lực khai thác và chế biến đã vận hành thương mại.

Từ tài nguyên đến vận hành thương mại

MSR đã dành hơn một thập kỷ và hơn 700 triệu USD để xây dựng chuỗi vonfram tại Việt Nam, từ mỏ đa kim Núi Pháo đến hệ thống sản xuất APT và oxit vonfram.

Hệ thống này đã đi vào vận hành thương mại và có thể sử dụng cả nguyên liệu từ Núi Pháo lẫn tinh quặng từ bên ngoài. Bên cạnh tài nguyên hiện hữu, Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm có tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, trong khi doanh nghiệp vận hành với công suất oxide vonfram hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Quy mô vận hành lớn của Masan là một nguồn cung cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên thế giới.

Năng lực đã hình thành đang được phản ánh trong hoạt động kinh doanh. Lũy kế 8 tháng năm 2026, MSR đạt 21.013 tỷ đồng doanh thu, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ, trong khi sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của Masan Tungsten Chemicals tiếp tục tăng.

Điểm khác biệt vì vậy không chỉ nằm ở tài nguyên, mà còn ở việc MSR đã hình thành chuỗi hoạt động từ khai thác, chế biến đến kết nối sản phẩm với thị trường quốc tế.

Từ năng lực tại Việt Nam đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Khoản đầu tư của Elmet bổ sung thêm một lát cắt cho vị thế này. Song song với kế hoạch mua 4,99% cổ phần, hai bên ký các thỏa thuận thương mại với sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong hơn 8 năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ USD trong thời hạn hợp tác ban đầu, dựa trên giá vonfram hiện hành.

Các sản phẩm Vonfram chế biến sâu của Masan High-Tech Materials.

Hai doanh nghiệp cũng dự kiến phát triển thêm nguồn tinh quặng từ các mỏ đối tác quốc tế để đưa về Việt Nam chế biến. Qua đó, MSR có thể kết nối nguồn nguyên liệu quốc tế với năng lực chế biến tại Việt Nam và nhu cầu của các thị trường lớn. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu sử dụng.

Nhìn rộng hơn, Blue Moon và MSR cho thấy hai giai đoạn khác nhau của dòng vốn đang đi vào ngành vonfram. Một bên đang huy động vốn để đưa tài nguyên và dự án đến gần sản xuất; một bên đã xây dựng chuỗi từ tài nguyên, khai thác đến chế biến và mở rộng kết nối quốc tế.

Trong bối cảnh đó, quyết định của Elmet sau hơn 12 năm hợp tác mang thêm một ý nghĩa: đối tác này không chỉ đầu tư vốn vào MSR mà còn cam kết sản lượng cho hơn 8 năm tiếp theo, gắn nền tảng tại Việt Nam sâu hơn với chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu.