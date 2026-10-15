Vốn Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 3,3 lần, Lào dẫn đầu

Lào và Campuchia thu hút hơn 41% tổng vốn

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn 1,28 tỉ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 1,49 tỉ USD, gấp 10,8 lần cùng kỳ.

Xét theo điểm đến, Lào đứng đầu trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, với 669 triệu USD. Campuchia đứng thứ hai với 486,5 triệu USD, tiếp đến là Ấn Độ với 357,2 triệu USD, Indonesia với 340,2 triệu USD và Philippines với 193,6 triệu USD.

Vốn đầu tư vào Lào cao hơn Campuchia 182,5 triệu USD. Hai thị trường này thu hút tổng cộng gần 1,16 tỉ USD, tương đương 41,7% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong kỳ. Kết quả cho thấy dòng vốn tập trung đáng kể tại hai thị trường này.

Vận tải, kho bãi dẫn đầu về vốn đầu tư theo ngành

Theo cơ cấu ngành, vận tải và kho bãi thu hút 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Đứng thứ hai là sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, với 585,8 triệu USD, tương đương 21,1%.

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thu hút 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 320,1 triệu USD, tương đương 11,5%.

Bốn nhóm ngành này chiếm khoảng 72,9% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2026, cho thấy phần lớn dòng vốn được ghi nhận tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu.

MẠNH LÊ