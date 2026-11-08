Vốn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng gấp 3,1 lần
Trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 3,41 tỉ USD, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước. Lào là điểm đến nhận vốn lớn nhất, trong khi hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu về lĩnh vực đầu tư.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.
Cụ thể, có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam đạt 1,87 tỉ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, với số vốn điều chỉnh tăng thêm 1,54 tỉ USD, gấp 4,3 lần cùng kỳ.
Tính chung vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 3,41 tỉ USD, gấp 3,1 lần so với 10 tháng năm 2025.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/von-viet-nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-tang-gap-3-1-lan.html