Vốn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng gấp 3,1 lần

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.

Cụ thể, có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam đạt 1,87 tỉ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, với số vốn điều chỉnh tăng thêm 1,54 tỉ USD, gấp 4,3 lần cùng kỳ.

Tính chung vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 3,41 tỉ USD, gấp 3,1 lần so với 10 tháng năm 2025.