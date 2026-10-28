Vốn vay ưu đãi tiếp sức người dân Hòa Lạc thoát nghèo, làm giàu

Đồng chí Đào Xuân Ban, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Hùng

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30-9-2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tốc độ tăng trưởng đạt 27,8%.

Nguồn vốn ưu đãi đã kịp thời hỗ trợ người dân thông qua các chương trình thiết thực như: Cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đầu tư xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đến nay, toàn xã có 495 hộ gia đình còn dư nợ, mức dư nợ bình quân đạt 87 triệu đồng/hộ. Điểm sáng nổi bật là chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định ở mức cao, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khoanh và nợ lãi.

Toàn xã hiện có 14/14 tổ tiết kiệm và vay vốn (đạt 100%) được xếp loại tốt. Các phiên giao dịch tại xã luôn bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch NHCSXH Thạch Thất, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các thôn ngày càng chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giao dịch từng bước được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, gia tăng nguồn vốn vay và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đào Xuân Ban yêu cầu cơ quan thường trực khẩn trương phối hợp rà soát, kiện toàn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã, hoàn thiện quy chế và phân công nhiệm vụ phù hợp với tình hình tổ chức sau sắp xếp.

Đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền: Hướng trọng tâm vào các nhóm đối tượng có nhu cầu vay vốn thiết thực như hộ bị thu hồi đất có nhu cầu phát triển kinh doanh, người chấp hành xong án phạt tù, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên. Bảo đảm cho vay đúng đối tượng, bảo đảm nguồn vốn phân bổ an toàn, đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất.

Bước sang quý IV-2026, xã Hòa Lạc tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm, giải ngân kịp thời các nguồn vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số. Địa phương phấn đấu đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt khoảng 60–70 tỷ đồng vào năm 2027, qua đó góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Hòa Lạc được khen thưởng. Ảnh: Đức Hùng

Dịp này, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Hà Nội đã khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân của xã Hòa Lạc có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.