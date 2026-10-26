Vốn vay ưu đãi đưa giấc mơ an cư đến gần hơn với phụ nữ

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhận vốn vay ưu đãi NHCSXH ngay tại điểm giao dịch ở xã

Từ những năm thuê trọ đến căn nhà của riêng mình

Sau nhiều năm học tập, làm việc và thuê trọ tại TP Cần Thơ, chị Đặng Thị Thu Hà, 31 tuổi, cùng anh trai quyết định mua một căn hộ rộng 57m2 tại Chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2. Đầu năm 2025, khi đã tích lũy được 40% giá trị căn hộ, hai anh em chị vẫn cần một khoản tiền lớn để hoàn tất việc mua nhà.

Nguồn vốn vay từ Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ đã giúp gia đình chị giải quyết bài toán ấy. Hơn 600 triệu đồng được vay với thời hạn lên tới 25 năm, tạo điều kiện để chị hiện thực hóa mong muốn có một nơi ở ổn định mà không phải dồn toàn bộ khoản tích lũy vào việc mua nhà. Với chị Hà, nguồn vốn vay đó không chỉ là một khoản tiền lớn, mà còn là cách trả nợ phù hợp với khả năng tài chính. Hằng tháng, chị trả tiền lãi khoảng 2 triệu đồng, nợ gốc được trả định kỳ 6 tháng một lần. Cách bố trí này giúp chị chủ động hơn trong chi tiêu, dành một phần thu nhập cho sinh hoạt và những nhu cầu thiết yếu khác.

Tại Bắc Ninh, chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội cũng đang mở thêm cơ hội an cư cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Chị Trần Diệu Linh, hiện làm việc tại Khu công nghiệp Việt Hàn, phường Bắc Giang, không giấu được niềm vui khi được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh mời đến ký hợp đồng tín dụng để mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Ecohome Sông Thương.

Chị Linh chia sẻ: "Nếu không tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng thì khả năng kinh tế của tôi không thể đủ sức mua được căn nhà này. Với lãi suất thấp và thời gian vay lên đến 300 tháng đã giúp tôi cân đối được tài chính hằng tháng. Với đồng lương hạn hẹp thì việc được vay tiền từ ngân hàng là cứu cánh biến ước mơ có một ngôi nhà an cư của những người công nhân thành hiện thực cụ thể".

Dự án Ecohome Sông Thương được mở bán vào cuối năm 2025, cung cấp hơn 740 căn hộ. Ngay khi dự án triển khai, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn người mua nhà hoàn thiện hồ sơ và tiếp cận nguồn vốn, giúp người mua nhà tiếp cận vốn kịp thời, đồng thời góp phần bảo đảm tiến độ thanh toán của dự án.

Vốn tín dụng ưu đãi "chắp cánh" cho mong ước an cư cho nhiều gia đình

Nguồn vốn chính sách mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở

Tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu công nghiệp phát triển và lực lượng lao động tập trung đông, nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn. Tuy nhiên, giá nhà so với thu nhập vẫn là rào cản đối với nhiều người. Bởi vậy, bên cạnh việc phát triển nguồn cung nhà ở phù hợp, tín dụng ưu đãi có vai trò quan trọng trong việc giúp người dân đủ khả năng thanh toán.

Chính sách nhà ở xã hội trong năm 2026 cũng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận. Nghị định 54/2026/NĐ-CP đã bổ sung, điều chỉnh nhiều quy định về điều kiện nhà ở, thu nhập và trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội; trong đó có cơ chế kê khai, cam kết và hậu kiểm về thu nhập, đồng thời đa dạng phương thức nộp hồ sơ.

Đối với chương trình vay qua NHCSXH, quy định hiện hành cho phép mức vay mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng; lãi suất cho vay được quy định ở mức 5,4%/năm. Thời hạn vay dài giúp người dân có thêm dư địa cân đối thu nhập, chi phí sinh hoạt và kế hoạch trả nợ.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội là một trong những chính sách nhân văn của Nhà nước, hướng đến hỗ trợ các đối tượng chính sách, người lao động có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn vốn, NHCSXH còn chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn khách hàng xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp với thu nhập. Điều này góp phần nâng cao ý thức tài chính và bảo đảm tính bền vững của chương trình tín dụng chính sách. Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay nhà ở xã hội đã mang lại những tác động tích cực, không chỉ giúp người dân "an cư" mà còn tạo động lực để họ "lạc nghiệp", yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến hết tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 44.433 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 29.019 tỷ đồng (+9,6%), hoàn thành 96% kế hoạch. Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 590 nghìn lao động, trong đó gần 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 3,6 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 595 người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm, giúp hơn 23 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng gần 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới gần 15 nghìn căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp,… Những kết quả đó tiếp tục khẳng định đóng góp thiết thực của NHCSXH đối với giảm nghèo, tạo sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.