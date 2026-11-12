Vốn vay ưu đãi công đoàn tiếp sức người lao động khó khăn

Từ những khoản vay vài chục triệu đồng, nhiều đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, đầu tư sản xuất, kinh doanh nhỏ. Hoạt động kết nối vốn vay ưu đãi công đoàn đang trở thành một trong những giải pháp chăm lo thiết thực được các cấp công đoàn đẩy mạnh.

Tại Đà Nẵng, ngày 18/6/2026, Công đoàn phường An Khê phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động thành phố tổ chức ký kết hợp đồng và giải ngân 560 triệu đồng cho 19 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Nguồn vốn được triển khai với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người lao động phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trao tặng 2 phần quà cho tập thể Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam và Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng

Trước đó, ngày 13/1/2026, Công đoàn xã Thăng Bình phối hợp với Quỹ Trợ vốn tổ chức giải ngân 630 triệu đồng cho 21 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Nam Phước, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công đoàn xã phối hợp với Quỹ Trợ vốn thành phố giải ngân 41 hồ sơ vay, nâng tổng nguồn vốn giải ngân trong năm thông qua tổ chức công đoàn địa phương lên hơn 2,3 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ nhu cầu tài chính trước mắt, các khoản vay còn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế gia đình, giúp đoàn viên có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập.

Tại Hà Nội, hoạt động hỗ trợ người vay vốn cũng được chú trọng. Trong Tháng Công nhân năm 2026, Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã trao hỗ trợ cho 46 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia vay vốn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Các hoạt động này cho thấy vai trò kết nối của công đoàn trong việc đưa nguồn lực tài chính đến gần người lao động. Bên cạnh giải ngân, việc rà soát đúng nhu cầu, hướng dẫn thủ tục và theo dõi sử dụng vốn là những yếu tố cần thiết để chương trình phát huy hiệu quả.

Mở rộng vốn vay ưu đãi công đoàn, gắn hỗ trợ tài chính với nhu cầu thực tế của đoàn viên sẽ góp phần giảm áp lực kinh tế, tạo thêm điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống và vươn lên bền vững.