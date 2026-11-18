Bà Phạm Thị Sang (trong cùng) nhờ nguồn vốn vay chính sách đã mua bò chăn thả và tạo được sinh kế bền vững cho gia đình. Ảnh: D.Lệ

Giảm nghèo từ nguồn vốn vay

Trước đây, anh Trần Nhật Thành (thôn Quế Phú, xã Xuân Phú) không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Dù có đất vườn, gia đình anh vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư sản xuất.

Được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng để mua heo giống, thức ăn và xây dựng chuồng trại.

Anh Thành chia sẻ: “Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm, đàn heo mắc dịch bệnh khiến tôi mất gần hết vốn. Không nản chí, tôi tiếp tục gây dựng lại, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, tiêm phòng và chăm sóc đàn heo. Sau vài năm, quy mô chăn nuôi dần phát triển, kinh tế gia đình ổn định, không còn thuộc diện khó khăn. Nhờ nguồn vốn vay chính sách với lãi suất ưu đãi, tôi mới có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống”.

Tín dụng chính sách đang trở thành nguồn lực quan trọng giúp người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tại thôn Quế Phú (xã Xuân Phú), hiện có 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 200 hộ vay, tổng dư nợ hơn 15,8 tỷ đồng.

Ông Võ Thành Lê, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn cho biết, nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và lao động thiếu việc làm có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Các tổ vay vốn thường xuyên theo dõi việc sử dụng vốn, phối hợp hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình phù hợp, kết nối hỗ trợ về giống và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ở tổ dân phố Khúc Lũy (phường Điện Bàn), nhiều hộ dân tận dụng lợi thế đất bãi bồi ven sông để phát triển chăn nuôi bò. Từng thuộc diện hộ cận nghèo, vợ chồng chị Phạm Thị Sang vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò giống 3B và xây dựng chuồng trại. Với giá mua khoảng 25 triệu đồng/con, sau 15-18 tháng nuôi, mỗi con bò có thể bán được 45-50 triệu đồng.

Có thời điểm, gia đình chị nuôi 8 con, mỗi năm xuất bán khoảng 6 con, tạo nguồn thu nhập ổn định. “Sức khỏe tôi không tốt, chỉ mình chồng là lao động chính nên kinh tế gia đình trước đây rất khó khăn. Khi được Chi hội Phụ nữ giới thiệu vay vốn chăn nuôi bò, vợ chồng quyết tâm đầu tư, kết hợp trồng thêm rau màu. Nhờ nguồn vốn vay chính sách, gia đình có đàn bò, có thu nhập và năm nay đã thoát diện hộ cận nghèo”, chị Sang cho hay.

Ông Trần Nhật Thành với đàn heo đã được đầu tư trong thời gian qua. Ảnh: Lam Khuê

Tích cực đồng hành

Tại phường Điện Bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên với Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua 14 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhu cầu vay vốn của người dân được nắm bắt, tổng hợp và phối hợp với ngân hàng xem xét giải quyết.

Hội Phụ nữ phường cũng thường xuyên tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, gắn với phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể.

Bà Lê Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Điện Bàn cho biết, các hội đoàn thể của phường, trong đó có Hội Phụ nữ tuyên truyền thường xuyên để hội viên nắm được nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn, từ đó kết nối và hỗ trợ các thủ tục vay vốn. Sau khi hội viên vay vốn thì tổ hội, chi hội cơ sở bám sát hội viên, hỗ trợ họ làm ăn, cũng như kịp thời giám sát việc sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả.

Từ những khoản vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước phát huy vai trò trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội tại khu vực Điện Bàn. Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ trước mắt mà còn là điểm tựa để người dân chủ động phát triển kinh tế, vươn lên bằng chính sức lao động và khả năng của mình.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tại các xã khu vực Điện Bàn đạt hơn 688,6 tỷ đồng, với 10.016 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn được triển khai thông qua mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến gần hơn với người nghèo và các đối tượng chính sách, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm.

Sự phối hợp giữa Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn với chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể đã góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Qua đó, người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.