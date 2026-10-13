Vốn vay chính sách mở cơ hội lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Chồng mất, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp chị Nhâm Thị Toán, thôn 5, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên (ngoài cùng, bên trái) nuôi 4 người con học đại học. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Để tháo gỡ rào cản về tài chính, thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên đã thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên; qua đó mở cơ hội lập thân, lập nghiệp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo.

Tiếp sức cho những gia đình khó khăn

Chồng mất năm 2007, một mình chị Nhâm Thị Toán (thôn 5, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) gồng gánh nuôi 4 người con khôn lớn. Cuộc sống gia đình nhiều năm liền chật vật khi nguồn thu chủ yếu dựa vào 4 sào ruộng và việc nhận gia công thiết bị ổ điện tại nhà với mức tiền công khoảng 30.000 đồng/ngày. Từ những đồng thu nhập ít ỏi, dù sức khỏe yếu song chị Toán phải chắt chiu từng khoản chi tiêu vừa bảo đảm cuộc sống hằng ngày vừa dành dụm cho các con ăn học.

Khó khăn càng lớn khi các con lần lượt bước vào giảng đường Đại học. Chi phí học tập, sinh hoạt, đi lại và những khoản phát sinh trong quá trình học tập của các con là áp lực không nhỏ với gia đình thuộc hộ nghèo như chị Toán. Với mong muốn các con được học hành đến nơi, đến chốn, nguồn vốn ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên trở thành “phao cứu sinh” giúp con đường đến trường của các con chị bớt chênh vênh. Từ những người con đầu tiên được vay vốn, năm 2025, gia đình chị Toán tiếp tục được vay 120 triệu đồng để hỗ trợ hai người con trang trải chi phí học tập.

Chị Toán chia sẻ, khoản vay đã giúp gia đình có thêm nguồn lực, giảm bớt áp lực tài chính để các con được đến trường. Hiện cả 4 người con của chị đều đang học Đại học. Trong đó, hai con sinh đôi là Hoàng Thị Trang và Hoàng Thu Trang (sinh năm 2007) đang là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hai người con còn lại đã tốt nghiệp và đi làm. Sự trưởng thành của các con là niềm tự hào, đồng thời tiếp thêm động lực để chị vượt qua những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Không chỉ giúp gia đình chị Toán vượt qua khó khăn, nguồn vốn tín dụng chính sách còn đến với người dân thông qua mạng lưới hỗ trợ tại cơ sở. Các Tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục và kết nối với ngân hàng để xem xét cho vay theo quy định.

Bà Hoàng Thị Hoa, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 5, xã Đông Quan cho biết, Tổ đang quản lý hoạt động cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng, trong đó có 4 hộ vay vốn theo chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Tổ thường xuyên rà soát nhu cầu của các hộ dân, phối hợp hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn kịp thời.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hưng Hà (tỉnh Hưng Yên) tuyên truyền chương trình tín dụng ưu đãi học sinh, sinh viên tại đến các gia đình. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Tại địa bàn 9 xã do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Hưng phụ trách, nguồn vốn ưu đãi được triển khai thông qua 31 điểm giao dịch tại 122 thôn. Đến ngày 31/8/2026, đơn vị triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ khoảng 781 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Công Hòa, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Hưng, các chương trình cho vay tập trung vào những nhu cầu thiết thực như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và học sinh, sinh viên. Nguồn vốn góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống và đầu tư cho con em học tập. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn. Qua đó, nguồn vốn chính sách tiếp tục trở thành điểm tựa giúp người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống và góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên

Tại xã Tiên Hoa (tỉnh Hưng Yên), chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên cũng đang trở thành điểm tựa đối với những gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Năm 2022, sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), em Nguyễn Thị Hảo (thôn Đồng Lạc, xã Tiên Hoa) được xét duyệt vay 200 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã được giải ngân 160 triệu đồng. Việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách giúp gia đình em Hảo chủ động hơn trong việc trang trải chi phí, giảm áp lực phải xoay xở các khoản tiền trong từng giai đoạn học tập nhất là đối với sinh viên ngành Y với thời gian học tập kéo dài.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Lữ, hiện đơn vị có 284 sinh viên đang vay vốn với tổng dư nợ 22 tỷ đồng. Không chỉ hỗ trợ từng gia đình, tín dụng chính sách còn là một trong những công cụ góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Kiên, để chính sách phát huy hiệu quả, việc nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn thủ tục và giải ngân đúng quy định có ý nghĩa quan trọng. Nguồn vốn cần được đưa đến đúng những gia đình thực sự khó khăn, giúp người học có điều kiện duy trì việc học, đồng thời bảo đảm việc sử dụng vốn đúng mục đích và khả năng hoàn trả theo quy định.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên, đến hết tháng 9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 11.768 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt hơn 11.711 tỷ đồng, tăng 13%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 678 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 15.794 lao động; hỗ trợ gần 1.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học ngành STEM vay vốn trang trải chi phí học tập. Ngoài ra, nguồn vốn còn hỗ trợ xây dựng, cải tạo 35.040 công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 468 hộ gia đình có nhà ở theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP; tạo điều kiện cho 111 người chấp hành xong án phạt tù và 10 người sau cai nghiện ma túy vay vốn sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn vay cho người dân. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 4.232 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ phương thức quản lý tín dụng đặc thù là ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại từng thôn, nguồn vốn đã được thông tin công khai, đến đúng đối tượng. Chất lượng tín dụng tại Hưng Yên tiếp tục được duy trì với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,03% tổng dư nợ.

Thực tiễn triển khai cho thấy, chính sách tín dụng học sinh, sinh viên không ngừng được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế. Những đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng, chi phí học tập mà còn tạo điều kiện để nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi con đường đến trường. Qua đó, chính sách tín dụng từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa, góp phần chắp cánh ước mơ, mở ra cơ hội lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ.