Chi nhánh NHCSXH tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện chương trình tín dụng; phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách, rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đặng Trung Hồng cho biết: Toàn tỉnh có 90 hộ còn dư nợ từ chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù với tổng dư nợ 8 tỷ 178 triệu đồng, bình quân 90,9 triệu đồng/hộ. Trong đó, dư nợ trung hạn 7 tỷ 538 triệu đồng, dài hạn 640 triệu đồng. Toàn bộ dư nợ hiện trong hạn, không có nợ quá hạn.

Xã Quang Hán có 21 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm triển khai với sự tham gia của chính quyền, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể. Cùng với thực hiện công tác quản lý, nắm tình hình, xã chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, giúp những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập với cuộc sống.

Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xóm rà soát, thống kê, quản lý các trường hợp trở về cư trú; thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, tình hình chấp hành pháp luật của từng người để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đối với những trường hợp có nhu cầu vay vốn, lực lượng Công an phối hợp với NHCSXH hướng dẫn tiếp cận chính sách, hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để người vay có nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đại úy Nông Văn Tình, Công an xã Quang Hán cho biết: Những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cơ bản chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, Công an xã phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các trường hợp có nhu cầu. Đến nay, có 2 trường hợp được vay vốn với số tiền 200 triệu đồng. Các trường hợp vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đầu tư trồng trọt, phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa An giải ngân vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Triệu Văn Hạnh, xóm Lũng Nặm, xã Quang Hán chủ động cùng gia đình tìm hướng phát triển kinh tế. Được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ NHCSXH, anh đầu tư trồng cây ăn quả. Nhờ nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của gia đình, chính quyền địa phương, cuộc sống gia đình anh từng bước ổn định, có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố. Anh Hạnh chia sẻ: Nguồn vốn vay là sự hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư trồng trọt, phát triển kinh tế. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc vườn cây, mở rộng sản xuất, sử dụng vốn đúng mục đích để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để chính sách phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động và xóa bỏ định kiến đối với người chấp hành xong án phạt tù được các địa phương quan tâm thực hiện. Chính quyền cơ sở, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng tham gia tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ; tạo môi trường để những người trở về địa phương có cơ hội sửa chữa sai lầm, ổn định cuộc sống. Việc tư vấn, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, hướng dẫn phát triển kinh tế được lồng ghép với các hoạt động hỗ trợ, giúp người chấp hành xong án phạt tù chủ động hơn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.