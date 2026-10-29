Vốn ưu đãi tiếp sức thanh niên Khao Mang khởi nghiệp

Ở Khao Mang, điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, cơ hội việc làm hạn chế, thiếu vốn và kinh nghiệm từng là những rào cản khiến nhiều đoàn viên thanh niên chưa mạnh dạn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mù Cang Chải, nhiều người đã có điều kiện đầu tư chăn nuôi, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, từng bước cải thiện đời sống.

Khu chuồng trại chăn nuôi lợn của đoàn viên Cứ A Páo.

Tại thôn Háng Bla Ha B, mô hình chăn nuôi lợn của đoàn viên thanh niên Cứ A Páo là minh chứng cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với ý chí vươn lên của tuổi trẻ.

Năm 2020, được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Cứ A Páo đã đầu tư mua con giống, phát triển chăn nuôi, đồng thời từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mỗi năm, gia đình anh xuất bán từ 2 đến 3 tấn lợn hơi, thu lãi khoảng 80 - 100 triệu đồng. Nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi đã giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo từ năm 2024.

Việc áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật góp phần giúp đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt.

Anh Cứ A Páo chia sẻ: “Sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, tôi đã mạnh dạn đầu tư nuôi lợn, hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt đã giúp gia đình vươn lên. Tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình này lâu dài”.

Mô hình chăn nuôi lợn mang lại thu nhập, góp phần giúp gia đình anh Cứ A Páo thoát nghèo.

Cũng tại thôn Háng Bla Ha B, đoàn viên thanh niên Cứ A Sinh lựa chọn chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Sau 3 năm với 100 triệu đồng ban đầu từ nguồn vốn vay ưu đãi, anh Cứ A Sinh đầu tư mua 6 con bò giống. Tận dụng lợi thế đồng đất, bãi chăn thả sẵn có, kết hợp chăm sóc đàn vật nuôi. Sau 3 năm, đàn bò của gia đình anh đã tăng lên 15 con, tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Nông dân xã Khao Mang thăm mô hình chăn nuôi bò.

Anh Cứ A Sinh cho biết: “Nhờ được Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay vốn, tôi có thêm nguồn lực đầu tư chăn nuôi bò. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mô hình để tăng thu nhập cho gia đình”.

Từ 6 con ban đầu, sau 3 năm, đàn bò của gia đình anh Cứ A Sinh đã tăng lên 15 con.

Thực tế từ các mô hình cho thấy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi không chỉ giúp đoàn viên thanh niên tháo gỡ khó khăn về tài chính mà còn tạo điều kiện phát huy lợi thế đất đai, phát triển sản xuất ngay tại địa phương. Khi được đầu tư đúng hướng, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp, việc sử dụng vốn đúng mục đích đã góp phần tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, giúp nhiều gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mù Cang Chải kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn của đoàn viên thanh niên.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Đoàn xã Khao Mang phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai quản lý vốn vay, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi. Qua đó, những người trẻ có nhu cầu phát triển sản xuất được tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực để xây dựng phương án kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế địa phương.

Nhiều đoàn viên thanh niên mạnh dạn đưa những giống cây mới vào canh tác.

Hiện nay, Đoàn xã Khao Mang có 283 đoàn viên thanh niên, với 6 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 14,6 tỷ đồng. Trong đó có 248 đoàn viên thanh niên được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây là nguồn lực quan trọng giúp tuổi trẻ địa phương phát triển chăn nuôi, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Cây mắc ca được một số đoàn viên, thanh niên lựa chọn trồng xen với ngô.

Ông Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mù Cang Chải, cho biết: "Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng, trong đó có đoàn viên thanh niên vùng cao, đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Việc sử dụng vốn đúng mục đích, gắn với phương án sản xuất phù hợp sẽ giúp người vay nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm khả năng trả nợ và phát huy giá trị nguồn vốn ưu đãi".

Những cây mắc ca sai quả trên đất Khao Mang.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả bền vững, việc hỗ trợ đoàn viên thanh niên không chỉ dừng lại ở khâu tiếp cận và quản lý vốn vay mà còn cần gắn với nâng cao năng lực tổ chức sản xuất. Trong đó, hướng dẫn xây dựng phương án đầu tư phù hợp, khuyến khích chủ động học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật là những yếu tố quan trọng, góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Anh Vàng A Sềnh - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Khao Mang, cho biết: "Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp sức cho đoàn viên thanh niên địa phương phát triển sản xuất, mạnh dạn khởi nghiệp. Với sự đồng hành của tổ chức Đoàn và tinh thần chủ động, ý chí vươn lên của đoàn viên thanh niên, các mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo sức lan tỏa, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Đoàn viên thanh niên Khao Mang tận dụng lợi thế địa phương và nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, để sản xuất phát triển lâu dài, người trẻ cần chủ động nâng cao kiến thức, chú trọng phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, tính toán chi phí và đầu ra sản phẩm.

Một số giống cây trồng mới được đoàn viên thanh niên địa phương đưa vào trồng thử nghiệm

Tiếp sức cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp không chỉ là hỗ trợ nguồn lực trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững. Từ những mô hình chăn nuôi được đầu tư đúng hướng, tuổi trẻ Khao Mang đang từng bước khẳng định tinh thần chủ động lập thân, lập nghiệp, góp phần nâng cao đời sống gia đình và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.