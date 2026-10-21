Vốn ưu đãi tiếp sức người lao động

Tại Cà Mau, chính sách tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội đang góp phần tháo gỡ khó khăn này, giúp người lao động có thêm điều kiện tham gia thị trường lao động nước ngoài.

Gỡ khó về chi phí ban đầu

Cà Mau xác định đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân. UBND tỉnh ban hành Đề án giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bình quân khoảng 1.000 lao động mỗi năm.

Để hỗ trợ NLĐ có nhu cầu, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 25/2/2026, quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7/3/2026, trong đó quy định cụ thể đối tượng và mức vay cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau, Phòng giao dịch xã Đông Hải giải ngân vốn cho người dân ở xã Định Thành. Ảnh: TRÚC LINH

Đối tượng được vay là người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thuộc các nhóm: người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an phục viên; NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình.

Mức vay tối đa bằng 100% chi phí ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, không vượt quá 200 triệu đồng/người, lãi suất 6,24%/năm. Thời hạn vay căn cứ vào thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khả năng trả nợ, nhưng không vượt quá thời hạn làm việc ghi trong hợp đồng.

Mức vay và thời hạn vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xem xét theo quy định, căn cứ nguồn vốn và khả năng trả nợ của người vay.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các địa phương , giúp người lao động tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm.

Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách địa phương, uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo nhu cầu của người thụ hưởng và khả năng cân đối của tỉnh.

Chính sách này giúp NLĐ giảm áp lực tài chính ban đầu, nhất là những gia đình chưa có đủ tiền trang trải các khoản cần thiết trước khi xuất cảnh.

Ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, cho biết: “Thực hiện chủ trương của tỉnh về hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ngân hàng xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đơn vị sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền để NLĐ hiểu rõ điều kiện vay vốn, quy trình thực hiện, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định”.

Chuẩn bị hành trang cho thị trường lao động nước ngoài

Để làm việc ổn định ở nước ngoài, NLĐ cần có tay nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật và khả năng thích nghi. Vì vậy, cùng với chính sách tín dụng, Cà Mau chú trọng đào tạo nghề, giáo dục định hướng và trang bị cho NLĐ kiến thức về pháp luật, văn hoá, môi trường làm việc tại nước tiếp nhận lao động.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Việc làm, Sở Nội vụ, cho biết: “Mục tiêu của tỉnh không chỉ là đạt chỉ tiêu số lượng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng nguồn lao động, giúp NLĐ có việc làm ổn định, tăng thu nhập và tích lũy kinh nghiệm để phát triển sau khi trở về địa phương".

Phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, để có thể góp phần định hướng việc làm cho con em.

Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một lựa chọn nghề nghiệp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tay nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật và nguồn lực tài chính. Với những người có nhu cầu nhưng còn lo chi phí, chính sách tín dụng ưu đãi của tỉnh góp phần gỡ khó về điều kiện tài chính.

Cùng với chính sách hỗ trợ, việc chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng giúp NLĐ tự tin làm việc trong thị trường lao động ngoài nước, thêm cơ hội cải thiện thu nhập, tích luỹ vốn và nâng cao đời sống gia đình./.