Vốn ưu đãi tiếp sức người dân phát triển kinh tế

Giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch phường Tĩnh Gia.

Hiện NHCSXH Nghi Sơn triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại 8 phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và xã Các Sơn. Để nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc rà soát, bình xét đối tượng vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và kiểm tra quá trình sử dụng vốn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai thông qua các tổ chức nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp người dân nắm rõ điều kiện vay, trách nhiệm trả nợ và cách sử dụng vốn. Việc kiểm tra, giám sát được duy trì nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người vay, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở.

Gia đình chị Vũ Thị Ngoan ở tổ dân phố Phú Lâm, phường Trúc Lâm là một trong những hộ sử dụng vốn vay để phát triển chăn nuôi. Từ khoản vay 100 triệu đồng thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm, chị đầu tư nuôi bò, lợn. Đến nay, gia đình đã phát triển đàn bò lên 13 con, duy trì 70 con lợn sinh sản cùng hàng trăm con lợn thịt. Chị Ngoan chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống khá chật vật. Khi được vay vốn tín dụng chính sách, gia đình có điều kiện đầu tư chăn nuôi, mở rộng sản xuất. Nhờ vậy, thu nhập ổn định hơn, cuộc sống cũng dần được cải thiện”.

Từ thực tế này có thể thấy, hiệu quả của vốn vay không chỉ nằm ở số tiền được giải ngân mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức sản xuất và sự chủ động của người vay. Với những hộ có nhu cầu, biết tính toán phương án đầu tư và sử dụng vốn đúng mục đích, khoản vay ưu đãi có thể trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Khắc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trúc Lâm, cho biết: “Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Chính sách này còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, XDNTM, hạn chế tình trạng vay vốn với lãi suất cao, qua đó giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân ngày càng tăng, trong khi mức vay ở một số chương trình còn hạn chế. Vì vậy, cần nghiên cứu nâng mức cho vay, nhất là đối với chương trình giải quyết việc làm, để người dân có thêm nguồn lực mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập”.

Tính đến trung tuần tháng 10/2026, NHCSXH Nghi Sơn có gần 14.600 khách hàng còn dư nợ, với tổng dư nợ đạt 960 tỷ đồng. Nguồn vốn được triển khai qua nhiều chương trình, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc NHCSXH Nghi Sơn, cho biết: “Đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay, nhất là tại cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác".

Từ những khoản vay được đưa đến đúng địa chỉ, nhiều gia đình đã có thêm cơ hội phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống. Khi nguồn vốn ưu đãi được sử dụng hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tế và sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức nhận ủy thác, chính sách tín dụng tiếp tục phát huy giá trị thiết thực đối với hộ nghèo, gia đình chính sách tại các địa phương.