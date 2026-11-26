Vốn ưu đãi tạo điểm tựa phát triển sinh kế

Những đàn gia súc ngày càng phát triển, những vườn cây cho nguồn thu ổn định là minh chứng thiết thực cho hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi. Được tiếp cận vốn đúng nhu cầu, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mạnh dạn đầu tư, tìm hướng sản xuất phù hợp để cải thiện cuộc sống.

Tại ấp Tân Ngại, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, gia đình ông Sơn Hồng, người Khmer, từng thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào nghề làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ được người dân địa phương cho mượn đất canh tác và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống.

Với khoản vay 20 triệu đồng, ông Hồng đầu tư hệ thống tưới phun tự động, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Ông lựa chọn các loại cây trồng ngắn ngày như đậu bắp, đậu phộng, rau cải để luân canh, xen canh, kết hợp nuôi bò sinh sản nhằm tạo thêm nguồn thu.

Được tiếp cận vốn đúng nhu cầu, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mạnh dạn đầu tư, tìm hướng sản xuất phù hợp.

Trong các loại cây trồng, đậu bắp được gia đình lựa chọn làm cây chủ lực nhờ thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, dễ chăm sóc và thuận lợi xoay vòng sản xuất. Ông cũng chủ động tính toán thời vụ, chăm sóc và thu hoạch theo từng chu kỳ để duy trì sản xuất.

Từ những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế, gia đình ông Hồng từng bước cải thiện kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Cũng tại xã Song Lộc, ông Thạch Vi La, người Khmer ở ấp Trà Nóc, lựa chọn phát triển kinh tế tổng hợp. Từ khoản vay để nuôi năm con bò sinh sản, gia đình gây dựng đàn bò lên 26 con, kết hợp canh tác gần 3ha lúa, trồng dừa và tận dụng phân bò.

Theo thông tin được công bố năm 2026, nguồn thu từ chăn nuôi bò của gia đình đạt gần 200 triệu đồng mỗi năm, bên cạnh các nguồn thu khác từ sản xuất nông nghiệp.

Hai gia đình có hoàn cảnh và phương thức sản xuất khác nhau nhưng cùng cho thấy vai trò của việc sử dụng vốn vay gắn với phương án cụ thể. Bên cạnh nguồn lực tài chính, sự cần cù, khả năng tính toán và chủ động học hỏi kỹ thuật là những yếu tố quan trọng giúp người dân duy trì, phát triển mô hình kinh tế.

Sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sinh kế bền vững

Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 31/3/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 16.269 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm.

Trong quý I/2026, chi nhánh đã giải ngân 2.082 tỷ đồng cho 42.942 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn được triển khai thông qua nhiều chương trình, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tín dụng ưu đãi tạo thêm cơ hội đầu tư sản xuất, chuyển đổi mô hình sinh kế và từng bước cải thiện đời sống. Tuy nhiên, để đồng vốn phát huy hiệu quả, người vay cần tìm hiểu kỹ điều kiện thụ hưởng, lãi suất, thời hạn vay và nghĩa vụ trả nợ của từng chương trình.

Trước khi vay, mỗi gia đình cần tính toán khả năng sản xuất, chi phí cây trồng, vật nuôi, vật tư, thức ăn chăn nuôi và đầu ra sản phẩm. Việc lựa chọn mô hình cần căn cứ vào điều kiện đất đai, lao động, kinh nghiệm và nhu cầu thị trường, tránh đầu tư theo phong trào hoặc sử dụng vốn sai mục đích.

Bên cạnh vốn vay, đào tạo nghề và hướng dẫn kỹ thuật giữ vai trò thiết yếu. Một hộ chăn nuôi cần biết phòng, chống dịch bệnh; người trồng trọt phải nắm kỹ thuật canh tác; người muốn chuyển đổi nghề cần tìm hiểu cơ hội việc làm và điều kiện lao động.

Cùng với đó, chính quyền, ngân hàng và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp hướng dẫn người dân tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm và theo dõi hiệu quả sử dụng vốn sau giải ngân.

Từ câu chuyện của ông Sơn Hồng và ông Thạch Vi La, có thể thấy tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn về vốn mà còn tạo điều kiện để họ chủ động lựa chọn hướng sản xuất, tích lũy kinh nghiệm và phát triển kinh tế gia đình. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đi cùng kiến thức và phương án sản xuất phù hợp, mỗi khoản vay có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình vươn lên ổn định cuộc sống.