Gây dựng cơ nghiệp từ vùng trũng

Vụ sen đầu tiên ở hồ Lâm Trúc, anh Nguyễn Văn Xong bán toàn bộ sản phẩm cho thương lái. Khi ấy, anh đã nghĩ đến chuyện chế biến để bán được giá hơn nhưng việc trước đó, việc cải tạo hồ, mua giống và thuê người làm đã ngốn cạn chút tiền vốn ít ỏi của anh. Lúc đó, Nguyễn Văn Xong chỉ nghĩ việc trước mắt là phải thu hồi vốn để có thể trồng tiếp vụ sau.

Còn mẻ bột sen, túi hạt sen sấy hay chén trà sen mang tên Năm Xong và một dây chuyền chế biến sen hiện đại là giấc mơ xa xôi với tôi ở thời điểm đó" - anh Nguyễn Văn Xong bắt đầu câu chuyện.

Tốt nghiệp ngành quản lý hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia ở TP. Hồ Chí Minh, anh Xong trở về quê lập nghiệp. Ở Hoài Nhơn, những vùng trũng thường xuyên ngập nước khó canh tác lúa lại thích hợp với cây sen. Năm 2018, anh nhận khoán hồ sen Lâm Trúc rồi bỏ thêm vốn cải tạo mặt hồ và trồng mới. Những vụ đầu, nắng gắt làm cháy lá, ốc bươu vàng phá sen, trong khi tiền vốn và nhân công đều thiếu. Bán sen thô ở vụ đầu cũng giúp anh thu hồi được chút vốn.

"Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi đã nghĩ đến việc phải có một xưởng chế biến, nhỏ thôi nhưng sẽ giúp đầm sen gia tăng giá trị" - anh Nguyễn Văn Xong tiếp tục chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Xong, chủ cơ sở sản xuất sen và nông sản xanh Năm Xong. Ảnh: nhân vật cung cấp

Giữa lúc đang gây dựng cơ sở, năm 2019, anh được NHCSXH Hoài Nhơn cho vay 150 triệu đồng. Đến năm 2020, anh đầu tư máy xay bột, máy sấy và máy hút chân không để chế biến, đóng gói sản phẩm. Từ hạt sen thô, xưởng của anh đã cho ra đời sản phẩm bột sen rang chín, hạt sen rang, sen khô nguyên hạt. Tim sen được sấy để làm trà. Việc chế biến giúp cơ sở giữ sản phẩm lâu hơn và có thêm mặt hàng để bán sau mùa thu hoạch.

Có sản phẩm và có được tệp khách hàng "là những người thân quen, ruột thịt", anh Nguyễn Văn Xong lại học cách làm bao bì, đưa hàng ra thị trường và hoàn thiện thủ tục về an toàn thực phẩm. Cùng lúc này, anh Nguyễn Văn Xong tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, các chương trình xúc tiến thương mại để tìm khách hàng và giới thiệu sản phẩm. Năm 2023, anh vay thêm 90 triệu đồng từ NHCSXH Hoài Nhơn. Cùng thời gian đó, anh có thêm 200 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp của Tỉnh đoàn.

"Các nguồn vốn dù chưa thật nhiều nhưng đối với tôi vô cùng quan trọng, chúng giúp tôi bước từng bước nhỏ, vững chắc để thực hiện được những ý tưởng ấp ủ trong đầu" - Nguyễn Văn Xong nhớ lại.

Mở thêm đầu ra cho sen quê

Không dừng lại ở quy mô nhỏ và nhìn thấy trước tiềm năng của quê mình, nên khi có thêm khách hàng, anh Xong đã nghĩ: một hồ sen khó đáp ứng đủ nguyên liệu cho xưởng. Cứ thế, anh Xong tìm đến các hộ trồng sen ở những địa phương lân cận để liên kết sản xuất.

Đến tháng 2/2026, vùng nguyên liệu liên kết của anh đã mở rộng lên hơn 20ha. Cùng với việc mở rộng diện tích, cơ sở đã hướng dẫn bà con quy trình trồng để chất lượng hạt đồng đều và cam kết thu mua với mức giá hợp lý. Như vậy, một quy trình khép kín, hoàn hảo đã hình thành: có đầu ra, người trồng yên tâm hơn khi xuống giống; có vùng nguyên liệu, cơ sở chủ động hơn khi lên kế hoạch sản xuất.

Bên cạnh việc trồng và chế biến sen, anh Xong còn mở dịch vụ ẩm thực trên hồ. Khách đến vào mùa sen nở có thể thưởng thức gỏi ngó sen, cháo sen, uống trà sen và chèo xuồng ngắm đầm. Anh Xong cũng kết nối hoạt động ẩm thực, tham quan với nghề thủ công từ dừa của địa phương, mang lại nguồn thu đáng kể cho cơ sở và cho địa phương.

Năm 2025, dự án chế biến các sản phẩm từ sen kết hợp du lịch sinh thái của anh đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức. Anh cũng được trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX. Tháng 3/2026, anh có tên trong danh sách cá nhân được Tỉnh đoàn Gia Lai xét tặng Giải thưởng Ngô Mây năm 2025.

Như vậy, từ cây sen quê, chàng trai Nguyễn Văn Xong đã xây dựng được một thương hiệu cho riêng mình và mang lại nguồn lợi cho nhiều người trong vùng. Từ vụ đầu phải bán sen thô để quay vòng vốn, anh Xong đã có xưởng chế biến, có người trồng sen liên kết và có thêm khách đến với hồ Lâm Trúc. Từ một bếp lò rang thủ công, cơ sở nay mở rộng gần 200m², doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Vào mùa thu hoạch và dịp cận Tết, cơ sở còn tạo việc làm cho gần 40 lao động thời vụ.

"Nhưng với tôi, tất cả những thành tựu hôm nay đều bắt nguồn từ những chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước. Hai khoản vay chính sách đến vào hai thời điểm tôi cần vốn nhất để gây dựng rồi mở rộng cơ sở. Nếu không có vốn, chắc giờ này cái tên Sen Năm Xong còn ở tận đâu..." - anh Nguyễn Văn Xong nói với chúng tôi khi chia tay.

Cơ sở sản xuất sen và nông sản xanh Năm Xong được thành lập từ năm 2022, chuyên cung cấp bột sen nguyên chất, trà sen rang, trà lá sen, tim sen, hạt sen sấy. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và hiện có mặt trên thị trường cả nước.