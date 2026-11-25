Chị em xứ dừa làm chủ kinh tế

Hoài Nhơn, vùng đất biển phía bắc tỉnh Gia Lai, từ lâu được biết đến với tên gọi "xứ dừa". Trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn trước đây, nay là 7 phường, bà con gây dựng sinh kế từ kinh tế vườn, chăn nuôi, nghề biển và các nghề truyền thống. Và dù là nghề nào, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng hiện diện và đồng hành với các hộ có hoàn cảnh khó khăn khi người dân có nhu cầu.

10 năm lập nghiệp nơi đất khách, cuộc sống gia đình chị Phan Thị Thu Hoài ở phường Tam Quan khó vẫn hoàn khó. Sau nhiều lần đắn đo, chị quyết định trở lại quê hương bám trụ và được tham gia sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ Tam Quan; được tiếp cận với chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mà không cần tài sản thế chấp. Đứng trước cơ hội tốt, chị Thu Hoài mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ chương trình Cho vay hộ nghèo để mua bò giống, trồng cỏ voi, bắt đầu thực hiện những dự định mới.

Nguồn vốn giúp chị Phan Thị Thu Hoài ở phường Tam Quan, Gia Lai thoát nghèo, tự tin làm chủ cuộc sống. Ảnh: M. Uyên

Sau hai năm, cặp bò giống đều đặn đẻ thêm 4 bê con, chị Thu bán và đã trả hết số tiền vay cho ngân hàng, số tiền còn lại để trang trải cuộc sống gia đình. Để giúp chị Hoài có cơ hội phát triển, không tái nghèo, NHCSXH Hoài Nhơn đã tiếp tục cho gia đình chị vay lại 100 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi. Hiện tại, chị Hoài Thu đang có 5 con bò giống, hàng năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chị mua thêm 30 lợn con để nuôi, mỗi lứa bán thu lời hơn 30 triệu đồng. Với những nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi, kinh tế gia đình chị hiện đã sung túc hơn. Đặc biệt, kể từ khi cuộc sống khấm khá hơn, chị Hoài Thu mạnh dạn tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ cũng như của địa phương phát động; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với các chị em khác và trở thành người có uy tín trong cộng đồng.

Ở Hoài Nhơn, những mô hình như gia đình chị Hoài Thu không còn là chuyện hiếm. Thực tế đó cũng cho thấy, cùng với quyết tâm của người dân, sự vào cuộc sát sao của chính quyền, đồng vốn chính sách ưu đãi của NHCSXH Hoài Nhơn đã giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có cơ hội mở rộng sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Quan Lê Minh Đức, các chương trình cho vay của NHCSXH đã đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dân. Việc giải ngân kịp thời, thủ tục nhanh chóng, thuận lợi giúp bà con chủ động vốn khi vào vụ sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, nguồn vốn cũng đã giúp địa phương xóa sổ hộ nghèo; và đến hết 2025, phường chỉ có 39 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng dân số trên địa bàn; chiếm 0,1% trong tổng số 38.967 hộ cận nghèo của toàn tỉnh Gia Lai.

"Đây là sự đóng góp thiết thực trong việc thực hiện mục tiêu phát triển chung của địa phương mà NHCSXH đã, đang đồng hành" - Bí thư Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Ổn định sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội

Ở phường Tam Quan, đến cuối tháng 10/2026, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 78 tỷ đồng với gần 1.500 khách hàng còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn khoảng 0,08%.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Lê Minh Đức cho rằng, nguồn vốn chính sách là một trong những động lực giúp địa phương bảo đảm an sinh xã hội. Có vốn, bà con có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế biển, đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khôi phục nhiều nghề truyền thống. Từ đó, nhiều gia đình từng bước ổn định thu nhập, vươn lên bằng chính lao động của mình ngay tại quê hương.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn, 10 tháng năm 2026, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho 1.827 lao động trong nước và giúp 40 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vốn vay còn giúp 1.300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và tạo điều kiện cho 55 đối tượng tiếp cận chương trình Cho vay nhà ở xã hội.

Ở Hoài Nhơn, việc làm là một trong những nhu cầu lớn nhất mà tín dụng chính sách đang đáp ứng. Trong 10 tháng năm 2026, riêng chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã giải ngân hơn 108 tỷ đồng. Với những hộ đang có nghề và muốn mở rộng sản xuất, khoản vay tạo điều kiện để họ đầu tư thêm ngay trên địa bàn. Với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vốn vay giúp gia đình có thêm nguồn trang trải chi phí học tập.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc sau sáp nhập, dù là phường có quy mô diện tích rộng và dân số đông nhưng người khó khăn ở đây vẫn được thụ hưởng đầy đủ chính sách tín dụng của Nhà nước thông qua NHCSXH Hoài Nhơn. Nhờ đó, đã góp phần vào kết quả tăng trưởng kinh tế địa phương bình quân trên 13%/năm, thu nhập đầu người đạt xấp xỉ 125 triệu đồng/năm.

Khẳng định về tầm quan trọng của nguồn vốn, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc Nguyễn Văn Hóa chia sẻ, mục tiêu hiện tại của địa phương là tiếp tục phối hợp với NHCSXH, tăng cường chỉ đạo các hội đoàn thể, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt việc xét, dân chủ công bằng, bảo đảm 100% đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khi có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.