Năm học mới 2026-2027, hơn 633.000 sinh viên đã nhập học, trong đó khoảng 1/3 lựa chọn các ngành STEM, gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Đây là nhóm ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn khi Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.

Để hỗ trợ người học, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Vốn tín dụng chính sách tiếp sức sinh viên theo học các ngành STEM

Tại Bắc Ninh, gia đình ông Nguyễn Xuân Minh, xã Gia Bình, có con trai lớn đang học Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khi con trai thứ hai cũng vừa trúng tuyển đại học. Với hai con cùng bước vào giai đoạn cần nhiều chi phí cho học tập và sinh hoạt, bài toán tài chính trở thành mối quan tâm lớn của gia đình.

Theo ông Minh, tổng chi phí học phí, ăn ở và thuê trọ cho một sinh viên vào khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình đã tìm đến nguồn vốn tín dụng chính sách để có thêm kinh phí trang trải việc học cho các con. Chính sách vay vốn giúp giảm bớt áp lực cho gia đình, qua đó người học có thể yên tâm hơn và tập trung vào việc học.

Mức hỗ trợ hiện nay gồm toàn bộ học phí và tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Đây cũng là điểm đáng chú ý của chính sách khi nguồn vốn không chỉ phục vụ học phí mà còn hỗ trợ một phần các khoản chi thường xuyên trong quá trình học tập.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi có nhiều ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên đăng ký vay vốn. Sinh viên chỉ cần có giấy xác nhận đang theo học để thực hiện thủ tục vay vốn ưu đãi.

“Đây là một chính sách rất tốt để hỗ trợ các em, bởi phần lớn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội xuất thân từ khu vực nông thôn và cũng có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn”, PGS.TS. Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Việc có xác nhận từ cơ sở đào tạo cũng giúp sinh viên và gia đình hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Qua đó, người học có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn trong thời gian theo học.

Bên cạnh hỗ trợ về mức vay, chính sách cũng dành khoảng thời gian nhất định sau khi kết thúc khóa học trước khi người vay phải trả nợ gốc. Người học vì vậy có thêm thời gian tìm kiếm việc làm và tạo thu nhập.

Mức lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm và được cố định trong suốt thời gian vay vốn. Sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người học mới bắt đầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc.

Sau một năm triển khai, chương trình đã ghi nhận gần 6.500 lượt khách hàng vay vốn, với tổng dư nợ hiện đạt gần 450 tỷ đồng.

Một trường hợp khác ở xã Nhân Thắng, Bắc Ninh là gia đình chị Nguyễn Thị Thuận vay hơn 50 triệu đồng để đóng học phí cho con. Với khoản vay này, gia đình hiện trả khoảng 200.000 đồng tiền lãi mỗi tháng. Chị Thuận cho biết nguồn vốn hỗ trợ giúp con yên tâm học tập, còn việc trả nợ có thể thực hiện sau khi người học ra trường và có việc làm.

Con trai chị Thuận, sinh viên Nguyễn Xuân Hòa, hiện đang trong thời gian thử việc với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Hòa cho biết phần lớn thu nhập được gửi về cho gia đình, đồng thời dự kiến trong vài năm tới có thể từng bước hoàn trả khoản vay phục vụ học phí trước đây.

Ông Đặng Văn Trọng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội xã Gia Bình, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chia sẻ tại chương trình “Chuyện ngân hàng - Chuyện đời sống” - Nguồn ảnh: VTV

Theo ông Đặng Văn Trọng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội xã Gia Bình, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, sau khi kết thúc khóa học 12 tháng, người học mới phải trả khoản nợ đầu tiên. Việc trả nợ gốc cũng được phân kỳ 12 tháng một lần, tạo thêm thời gian để người học tìm kiếm việc làm và ổn định thu nhập trước khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Có thể thấy, nguồn vốn này không chỉ nhằm giảm bớt chi phí học tập cho các gia đình mà còn hướng tới nhóm học sinh, sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi trở lên theo đuổi các lĩnh vực STEM. Với gần 6.500 lượt khách hàng đã tiếp cận vốn sau một năm triển khai, chương trình đang bổ sung thêm một kênh hỗ trợ tài chính cho người học trong quá trình theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.